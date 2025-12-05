El Ascensor Mágico hacia el Palacio Real de los Reyes de Oriente llega a la plaza Verdaguer de Tarragona

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ascensor Mágico de la plaza Verdaguer se puso en marcha ayer por la noche, con un viaje virtual que lleva a los niños hasta el Palacio Real de los Reyes de Oriente. La plaza incorpora también un carrusel y un árbol de Navidad para dinamizar el comercio y ampliar la oferta festiva.

El objetivo del Ayuntamiento con esta propuesta es «congregar una oferta atractiva para todo el mundo y dinamizar así los comercios de la zona y los alrededores», ha explicado la consejera de Turismo, Promoción Económica y Comercio, Montse Adan, quién ha añadido que «esta apuesta se suma a la del primer tramo de la Rambla con una iluminación y decoración destacadas, o la plaza Corsini y la plaza de la Font donde tuvo lugar el encendido del alumbrado».

Ascensor mágico de la plaza Verdaguer.Gerard Marti

El Ascensor Mágico es una caja que imita la instalación de un ascensor en que pueden subir entre 8 y 10 personas por viaje y tiene una duración de aproximadamente 6 minutos. Está pensado especialmente para los más pequeños que, una vez suben, tienen por destino visitar a los Reyes de Oriente en su Palacio Real y darles una sorpresa justo antes de la Cabalgata. La casita cuenta con pantallas que recrean la sensación de elevarse en un viaje mágico desde la plaza Verdaguer, pasando por la playa y por diferentes puntos de la ciudad, por encima de las nubes.

El horario del Ascensor Mágico hasta el próximo sábado 19 de diciembre será de tardes, de 17 h a 21 h. A partir del día 20, y con motivo de la finalización de las clases escolares, el horario se ampliará también a las mañanas de 10 h a 14 h y de 17 h a 21 h. El precio de la entrada es de 1 euro. Los menores de 3 años pueden acceder de forma gratuita. La aventura del ascensor se podrá disfrutar hasta el próximo 5 de enero.

Además del Ascensor Mágico, la plaza cuenta también con un carrusel y un árbol de Navidad para dotar este punto con una oferta atractiva de elementos navideños.