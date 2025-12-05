La AGAUR otorga más de 600.000 euros a la nueva red catalana de investigación en ciberseguridad

La Universidad Rovira i Virgili (URV) lidera la nueva la red catalana de investigación en ciberseguridad, CYBERCAT-VALTEC, que tiene como objetivo crear sinergias con el tejido empresarial.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) les ha concedido 621.000 euros para ampliar la colaboración surgida en el 2018 cuando seis universidades catalanas- URV, la UPC, la UAB, la UOC, la UdL y la UPF- crearon el primer centro catalán de investigación interuniversitario en seguridad informática y privacidad de datos, el CYBERCAT.

Desde la URV indican que la ciberseguridad es un sector que representa el 0,45% del PIB catalán, integrado por más de 557 empresas, con una facturación anual de 1.473 millones de euros que da trabajo a más de 10.600 personas.