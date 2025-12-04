La ZBE de Tarragona ya tiene fecha de inicio: multas, excepciones y todo lo que debes saber

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Tarragona entrará en vigor el próximo 31 de diciembre de 2025. La medida afectará a los vehículos que no dispongan de distintivo ambiental y tendrá como objetivo principal reducir la contaminación urbana en la ciudad. La activación se realizará de lunes a viernes laborables, entre las 7 y las 19 horas, y se aplicará principalmente en la Part Alta, l’Eixample y los Barris Marítims.

Para garantizar un periodo de adaptación, los residentes empadronados en Tarragona podrán circular con vehículos sin distintivo durante todo el 2026 sin ninguna restricción. Además, se han definido excepciones y autorizaciones específicas para colectivos de rentas bajas, servicios esenciales, vehículos de personas con movilidad reducida y otros casos particulares.

La ZBE contará con 45 cámaras de lectura de matrículas y con sensores ambientales. También se está completando la señalización vertical y horizontal en los principales accesos, incluyendo la N-240, la carretera de Reus, la A-7 y el paseo Marítimo, así como carriles delimitados para los vehículos autorizados.

Las restricciones se endurecerán a partir de 2028

Durante la primera fase, hasta diciembre de 2027, podrán circular libremente bicicletas, vehículos de movilidad personal y coches con etiqueta 0, ECO, C o B. A partir de 2028, las restricciones se endurecerán, afectando también a los vehículos con distintivo B. Los conductores no empadronados que accedan a la ZBE sin distintivo recibirán multas de 200 euros, con un incremento del 30% en caso de reincidencia.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha campañas informativas a través de la oficina ZBE, cartas a los residentes y publicidad para asegurar que la entrada en vigor de la normativa sea progresiva y pedagógica.

Según la concejala de Movilidad, Sonia Orts, la ZBE representa una oportunidad para mejorar la calidad del aire en Tarragona, pero su aplicación será flexible y contará con todas las excepciones necesarias para no dejar a nadie atrás. Toda la información sobre autorizaciones y el funcionamiento de la ZBE puede consultarse en la web oficial del Ayuntamiento: www.tarragona.cat/zbe.