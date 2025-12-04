La Xarxa Santa Tecla conmemora 25 años de atención integral sanitaria y social en Tarragona

El acto de conmemoración se celebró este jueves por la noche en el Tinglado 1 del Muelle de Costa.Gerard Martí

La Xarxa Santa Tecla celebró ayer sus 25 años de atención sanitaria y social integral en Tarragona en un acto conmemorativo en el Tinglado 1 del Muelle de Costa que reunió profesionales de todas sus áreas, representantes de las fundaciones adheridas y miembros de la comunidad.

Durante la jornada, conducida por el periodista Esteve Giralt, los asistentes pudieron escuchar dos mesas redondas bajo el lema Som present, tenim passat i tenim futur, formadas por diferentes profesionales de la Red.

La primera, dedicada a sus orígenes y a la evolución del modelo integral, reunió en Palmira Jolonch, Lourdes Gorg, Carmen Júarez y Eduard Roig. Los participantes recordaron los inicios del proyecto, anécdotas y momentos clave, así como las primeras pasas por sumar el ámbito social al sanitario.

La segunda conversación, dedicada al futuro, contó con Laura Fernández, Roger Burull, Lluís Adell y Ana Flores. Durante esta, los ponentes analizaron retos del futuro como el papel de la tecnología, la digitalización y la inteligencia artificial en el ámbito sanitario.

Acto seguido fue el turno del director general de la Xarxa Santa Tecla, el Dr. Joan Maria Adserà, que cerró los parlamentos del acto con un discurso que combinó memoria histórica y proyección de futuro.

Adserà recordó que aunque la Xarxa se constituyó el año 2000, el Hospital Santa Tecla cuenta con un legado de más de 850 años de historia. También puso en valor su trayectoria docente, que celebró 50 años durante el pasado mes de noviembre.

Además, repasó momentos decisivos en la historia de la entidad, como la creación del mapa sanitario catalán los años 80 o el plan de empresa de 1994 que arrancó su proceso de transformación. El director general destacó también el crecimiento exponencial de la organización, que pasó de tener unos 700 profesionales el año 2000 en casi 4.000 el día de hoy, y una gestión de 44 equipamientos.

Aún así, subrayó, «los valores fundacionales de la Red siempre han sido el respeto y la dignidad en la vida y también en la muerte, y estos continúan plenamente vigentes 25 años después». Adserà destacó varios proyectos en los cuales trabaja actualmente la organización, como la futura ampliación del Hospital del Vendrell o la nueva residencia de La Muntanyeta en Bonavista.

Atreverse a soñar

«Gracias a todos los soñadores que habéis hecho posible este viaje. Todos tenemos que tener sueños y objetivos ambiciosos y creer que todos somos capaces de conseguir cosas que a primera vista pueden parecer muy difíciles. Tenemos que atrevernos a imaginar un futuro mejor. Más grande, más largo», concluyó.

La parte final del acto incluyó un juego participativo que consistió en la construcción de un puzzle gigante con forma del Tau de la Xarxa Santa Tecla, con piezas representativas de las ocho entidades que la conforman. El brindis de celebración y la actuación musical de The Stornells & Angie Rodríguez, con la colaboración de profesionales del Hospital del Vendrell, pusieron punto final por la noche.