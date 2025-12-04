Viñuales garantiza la constitución del Consorcio de Tàrraco con o sin presupuestos catalanes

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha afirmado que el Consorcio del Patrimonio Romano de Tàrraco se constituirá este 2026 independientemente de la aprobación de los presupuestos catalanes. Al mismo tiempo, ha garantizado que el organismo continuará su curso y no tendría que peligrar en caso de que no se aprueben nuevas cuentas a la Generalitat. Todo se ha enmarcado en la presentación de la actualización del plan de gestión del patrimonio romano, cuya redacción se inició hace once años. La hoja de ruta prevé dieciséis planes de actuación, donde se incluye la museización integral de la Tarraco romana. El documento parte de una diagnosis exhaustiva y se centrará en la conservación preventiva, un sistema de gobernanza coordinado y la unificación de criterios de divulgación.

El plan es un instrumento de trabajo que tiene que velar por los valores universales excepcionales y las condiciones de integridad y autenticidad de los bienes que disfrutan de este reconocimiento. El Plan supone un paso decisivo para la preservación y puesta en valor de uno de los legados romanos más importantes del Mediterráneo.

El alcalde de Tarragona ha querido poner el énfasis me la importancia de esta presentación que «coincide en el tiempo con la presentación de las bases del Consorcio, compromisos que ahora hace 25 años adquirimos con la declaración y que ahora, por fin, hemos alineado para trabajar todos juntos en la misma dirección.»

Creación del consorcio

Uno de los avances más importantes del Plan, y primera actuación, es la creación del Consorcio Romano de Tàrraco, previsto para el 2026. Un nuevo ente gestor que desplegará el programa y que se convertirá en el eje vertebrador de la gestión del Patrimonio Mundial de Tarragona. Inicialmente estará integrado por la Generalitat de Catalunya, a través del Departamento de Cultura y de la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural, y por el Ayuntamiento de Tarragona. Se prevé la participación de otras instituciones vinculadas con el patrimonio cultural como el Arzobispado de Tarragona, la Diputación de Tarragona y el Ministerio de Cultura. Su misión será la recuperación, restauración, conservación, mejora, gestión, difusión y promoción coordinada del patrimonio histórico y cultural relacionado con el pasado romano de Tarraco, actuando como motor para el resto de planes de actuación previstos.

Una hoja de ruta

El Plan de Gestión articula sus propuestas a través de seis programas que incluyen dieciséis planes de actuación. Entre los trabajos a impulsar hay el desarrollo de un plan especial de protección del patrimonio arqueológico y la definición de las zonas de amortiguación, de acuerdo con las demandas de la UNESCO.

También se prevé la aplicación de medidas de conservación preventiva y mantenimiento continuado, la prevención de riesgos externos potenciales, la programación de intervenciones directas de restauración, el impulso de un plan de investigación multidisciplinar y la actualización de la carta arqueológica en el marco de la arqueología urbana.

Paralelamente, se establecen líneas para la museización integral de la Tàrraco romana, la creación de un sistema unificado y multilingüe de señalización, la homogeneización de tarifas y horarios y la promoción conjunta de los equipamientos, así como la definición de una imagen comunicativa integrada y el diseño de nuevas experiencias turísticas asociadas al patrimonio.