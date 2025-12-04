La URV crea una base de datos con cerca de 4.000 inmuebles confiscados por el franquismo

El grupo de investigación ISOCAC (Història, Societat, Política i Cultura des de Catalunya al Món) del Departamento de Historia e Historia del Arte de la URV ha creado una base de datos con cerca de 4.000 bienes inmuebles confiscados por el franquismo después de la Guerra Civil. El trabajo será abierto y consultable próximamente y está financiado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. El resultado de este espolio de edificios, pero también de dinero y de otros materiales, supuso, especialmente en el caso de Cataluña, que quedara «deshecha» la importante red asociativa que se había ido creando y que no se recuperó hasta los años noventa.

La base de datos se ha nutrido sobre todo de documentos oficiales como la ley de incautaciones de 1939 y el libro de actos que el régimen creó entre 1940 y 1950 con los bienes confiscados a las asociaciones, sindicatos y cooperativas que consideraba que tenían un «carácter sindical marxista», y que mayoritariamente pasaron en la Delegación Nacional de Sindicatos (DNS). También se han consultado otros documentos y se han hecho vaciados bibliográficos de estudios ya existentes.

Esta base de datos, puede servir de base para posibles reclamaciones, como la demanda que ha interpuesto recientemente el Ayuntamiento de Caldes de Montbui contra el Estado para el resarcimiento del patrimonio municipal expoliado.