Tarragona, donde más se puede negociar el precio de compra de una vivienda en Cataluña
Girona, por el contrario, es la ciudad con menos margen
Tarragona es la capital de provincia catalana con más margen para negociar la compra de una vivienda, seguida de Barcelona y Lleida, según el portal inmobiliario Fotocasa.
Girona, por el contrario, es la ciudad con menos margen, es decir, donde hay una diferencia menor entre precio ofertado y demandado para adquirir una vivienda.
La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha señalado en un comunicado que «es habitual que la demanda busque precios más ajustados a su realidad financiera y que cuando la oferta no acompaña, la brecha se dispare. Ante este desfase, la principal forma de llegar a un acuerdo es a través de la negociación».