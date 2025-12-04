Tarragona acoge por primera vez el Campeonato de España de Rubik

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Este fin de semana el Palau d'Esports Catalunya de Tarragona acogerá por primera vez el Campeonato de España de Rubik. Además, el domingo se celebra la quinta edición de la Imperial Tarraco Trail, una de las citas más señaladas de la temporada que incluye cuatro carreras de disciplinas diferentes.

Entre el 6 y el 8 de diciembre, tendrá lugar al XX Campeonato de España de Rubik 2025 de la Asociación Española de Speedcubing y la Asociación Catalana de Speedcubing. Se trata de la máxima competición nacional de resolución de lagares de rubik a contrarreloj que se celebrará en el Palau d'Esports Catalunya de la Anilla Mediterránea. De sábado a lunes, se prevé que compitan hasta 340 participantes procedentes de toda España y de 25 países de todo el mundo.

En el transcurso de la competición se harán pruebas de resoluciones de cubos de diferentes tipologías y dificultades, desde los clásicos de 3x3x3, hasta más complejos de 7x7x7, piramidales, pentagonales o resoluciones a ciegas. Las finales de todas las categorías tendrán lugar durante los tres días de competición y la entrega de premios se celebrará lunes día 8 a partir de las 19:25 h.

La entrada para ver la competición en directo tiene un precio de 5 euros y da acceso a los tres días de competición.

5.ª Imperial Tarraco Trail

El mismo domingo, 7 de diciembre, llegará la 5.ª Imperial Tarraco Trail, organizada por el Club Alliberadrenalina y con el apoyo y colaboración del Ayuntamiento de Tarragona y Tarragona Esports. Esta es una de sus competiciones más destacadas, ya que incluye, en una misma jornada, cuatro carreras de modalidades diferentes: la Imperial Trail TGN (26 km), la Trail TGN (15 km y prueba puntuable para la Liga Trail TGN), la Caminata TGN (14 km) y la Marcha Nórdica TGN (14 km y única prueba puntuable por el Circuito Catalán de Marcha Nórdica de la FEEC).

Todas las carreras empezarán a las 9.30 horas desde el complejo deportivo municipal de Sant Salvador a excepción de la Imperial Trail (26 km), que empezará a las 9:00 h. Los recorridos de la prueba, que ya ha superado a las 500 personas inscritas, se desarrollarán por los senderos y bosques de los alrededores del Pont del Diable.