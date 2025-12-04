El Port de Tarragona programa más de 60 actividades durante la Navidad

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Port de Tarragona ha presentado su programación navideña bajo el lema Nadal de Somni – La màgia de la llum, que incluye más de 60 actividades y espectáculos gratuitos que llenarán el Muelle de Costa hasta el 6 de enero de 2026.

La presentación oficial del programa ha tenido lugar este 4 de diciembre, aunque la magia empezó el pasado 29 de noviembre con el encendido de las luces del árbol del Serrallo y la iluminación del Muelle de Costa.

Por Navidad, cada rincón del Puerto se llenará de actividades para todas las edades: talleres creativos, espectáculos familiares, música, danza y tradiciones populares como las collas castelleras, la Cucafera, los Nanos o la Vibrieta. Una de las propuestas más esperadas será el Magatzem Reial en el Refugi 1 del Muelle de Costa, un espacio mágico donde los niños podrán entregar sus cartas a los Reyes de Oriente. La programación también incluirá un espacio gastronómico con food trucks, que convertirá el Muelle de Costa en un punto de encuentro donde compartir momentos, sabores y emociones.

Entre las actividades destacan los viajes con la ‘golondrina’, que incorporan música a bordo para convertir cada trayecto en una experiencia sensorial llena de luz y calma. El videomapping transformará de nuevo la fachada del Tinglado 1 en un lienzo vibrante, y un espectáculo de circo aportará ritmo y fantasía en el puerto. Para el público más mayor, la fiesta de swing recuperará la energía del baile social con un ambiente festivo e inclusivo.

Otro de los grandes polos de atracción será el Magatzem Reial, que abrirá sus puertas para que niños y familias puedan entregar las cartas y vivir de cerca la magia previa a la llegada de los Reyes. El espacio se convertirá en un punto de paso imprescindible, con una ambientación cuidada que reforzará la ilusión y hará crecer la experiencia navideña en el barrio.

La ciudadanía volverá a tener un papel clave en la 14.ª Carrera Solidaria de la Marató de 3Cat, una actividad que consolida el espíritu colectivo y el compromiso con las causas sociales. Además, el Tinglado 1 se llenará en la 34.ª edición de la Marató para recibir llamadas solidarias en una jornada de gran participación y emoción compartida.

El programa incluye el tradicional concierto de Navidad, un punto de encuentro para celebrar la música y el espíritu de estas fiestas. El 30 de diciembre de 2025, el Tinglado 1 acogerá el Concierto de Navidad de la JOIC, una propuesta musical que llevará al público la energía y el talento de la Jove Orquesta InterComarcal.

Por otra parte, el 31 de diciembre del 2025, Tarragona vivirá dos citas deportivas muy arraigadas: el baño de Sant Silvestre, donde los más valientes se adentran en las aguas frías para despedir el año, y la carrera de Sant Silvestre, que reúne corredores y corredoras de todas las edades por las calles de la ciudad.

La programación culminará con la llegada de los Reyes de Oriente, que desembarcarán en el puerto para saludar, a grandes y pequeños, e iniciar la tradicional cabalgata. Un acto emblemático que cada año llena las tenazas de emoción y que cierra el calendario festivo con una explosión de entusiasmo y luz. Sus Majestades desembarcarán a las 18h del 5 de enero de 2026, recibidos por la música, las luces y la ilusión de grandes y pequeños que llenarán el muelle. Este año, la celebración se cerrará con un castillo de fuegos artificiales que iluminará el cielo del litoral tarraconense, marcando el inicio de una noche llena de emoción y tradición.

Todas las actividades son gratuitas, con aforo limitado o reserva previa en algunos casos y, se pueden consultar en la agenda cultural en el siguiente ENLACE.