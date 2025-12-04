El Plan de Gestión de Tàrraco se presenta esta tarde en el Pretori

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

La Generalitat de Catalunya organiza hoy una jornada especial que girará en torno a la gestión del patrimonio mundial de Tàrraco en el año que se conmemora el 25.º aniversario de la declaración de la Unesco. El acontecimiento busca exponer qué supone formar parte de la lista de patrimonio mundial de la UNESCO, reflexionar sobre qué se ha llevado a cabo y cómo ha repercutido esta inscripción durante estos 25 años. La jornada durará de 9.30 a 16.30 horas y se celebrará en la Sala del sarcófago del Pretori. El gran momento llegará a las 16 horas, ya que se presentará el plan de gestión del Conjunto Arqueológico de Tàrraco, un documento largamente esperado. La presentación irá a cargo de Maite Miró, |jefe del Servicio del Patrimonio Arqueológico y Palenteològic; de Marina Miquel, subdirectora general del Patrimonio Arquitectónico, Arqueológico y Paleontológico; de Joaquim Borràs, director general de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura; y de Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona.

Un documento de planificación de los monumentos que reclamaba la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y que se inició el año 2014. De esta manera, la ciudad cumple con los requisitos del ente y entrega una hoja de ruta con la cual cuentan un 30% de las ciudades patrimonio mundial de España.

Tener la distinción de Patrimonio de la Humanidad comporta cumplir con las exigencias de conservación y planificación de la UNESCO. Y elaborar el plan de gestión era una demanda desde hacía años. De hecho, el Consejo Internacional de Monumentos y Lugares (ICOMOS), organismo asociado a la UNESCO que vela por la conservación, protección y promoción del patrimonio cultural, ya había hecho saber al consistorio y a la Generalitat que hacía falta terminar el documento con celeridad.

Los planes de gestión del patrimonio mundial son los instrumentos de planificación que la UNESCO considera necesarios para los bienes culturales y naturales catalogados como Patrimonio Mundial. El de Tàrraco se empezó a elaborar el año 2014 e incluye los monumentos de la ciudad, pero también espacios como Centcelles, la Villa de los Montones o el Arco de Berà.