El MNAT ultima la selección del nuevo director en un momento clave para el recinto

El Museo Nacional Arqueológico de Tarragona (MNAT) ultima el relevo de Mònica Borrell en la dirección. La Agencia Catalana del Patrimonio Cultural (ACPC) abrió hace meses el proceso de selección y esta semana ha publicado el listado definitivo de admitidos y excluidos. Se han presentado diez candidatos, pero solo dos han sido admitidos. Por motivos de confidencialidad, no se han publicado sus nombres.

La mayoría de personas excluidas lo han sido por no acreditar la suficiente experiencia en puestos de responsabilidad en el ámbito museístico. Según las bases publicadas, se requiere una experiencia de un mínimo de tres años en estas funciones. Otros candidatos no han sido seleccionados por no acreditar los conocimientos necesarios sobre museología y sobre la temática del MNAT. Además, uno de los requisitos de esta primera fase es elaborar un proyecto de futuro del MNAT, donde se recojan los «aspectos de funcionamiento y líneas programáticas» a impulsar en los años venideros en el Museo de acuerdo con los objetivos de la estrategia Museos 2030 Plan de Museos de Cataluña.

La retribución de este alto cargo será de 65.233,96 euros anuales, en 14 pagas, con una jornada laboral superior a la normal. El concurso pasará ahora a una segunda fase, donde se realizarán entrevistas a los candidatos admitidos, que también deberán defender el proyecto presentado. La Comisión de valoración estará integrada por dos miembros en representación de la ACPC, dos miembros representantes del Departamento de Cultura, y un miembro representante relacionado con el ámbito específico del museo.

De cara a 2026

La ACPC no tiene un plazo determinado de resolución del concurso, pero todo apunta a que el nuevo director se dará a conocer a inicios del año próximo. Esta nueva persona será la que dirija el MNAT en el proceso de formación del Consorcio de Tárraco. En la primera fase de constitución, los servicios y personal vinculados al Museo de Historia de Tarragona (MHT) y al MNAT se integrarán en el Consorcio, con un total de 52 trabajadores municipales y 28 de la Generalitat, a los que se añadirán 9 nuevas incorporaciones, tal como se explicó hace meses.

Aparte, este nuevo director estrenará el nuevo proyecto museográfico, así como la rehabilitación integral del edificio, que permitirá la reapertura del espacio. El objetivo del MNAT es reabrir con una nueva exposición que se convierta en un «referente» de la época romana de Cataluña. Una nueva persona para estar al frente del futuro del MNAT.