Junts suspende las elecciones para escoger a la nueva ejecutiva local en Tarragona

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Junts per Catalunya ha suspendido las elecciones para escoger a la nueva ejecutiva local del partido en la ciudad de Tarragona. La formación ha tomado esta decisión después de detectar que una de las candidaturas había vulnerado las normas que regían los comicios que tenían que empezar ayer y finalizar esta tarde. A raíz de esta irregularidad, la votación ha quedado paralizada hasta que se determine una nueva fecha para su celebración.

Los militantes tarraconenses conocieron la decisión este miércoles por la mañana, cuando la Sindicatura Electoral de JxCat emitió una resolución en la cual exponía que «se han ido sucediendo varias vulneraciones de estas normas por parte de una de las candidaturas, que han sido comunicadas y gestionadas de manera individual». Además, ayer el órgano recibió «una nueva queja que pone de relieve la realización reiterada de ciertas actividades restringidas por la normativa vulnerada».

Según fuentes del partido, un militante habría recibido un mensaje de Whatsapp por parte del «sector crítico» de Juntos en Tarragona pidiendo su voto por la candidatura «Juntos para ser más» encabezada por Josep Maria Llort. El afectado habría denunciado ante la Sindicatura Electoral el uso de su número de teléfono sin su consentimiento.

Desde la lista de Llort reconocen haber contactado con militantes del partido, ya que «no se ha celebrado ninguna asamblea porque los candidatos podamos explicar nuestros programas electorales». «Creemos que era el más lógico», apuntan. «Pedimos el censo de los militantes tarraconenses en Barcelona», explica el mismo Llort, quien asegura que «pedimos la cesión del local del partido en la ciudad y nos denegaron la petición». Por otra parte, asegura que personas partidarias a su candidatura también «han recibido llamadas de la otra lista y se ha denunciado ante la Sindicatura».

«Desigualdad de oportunidades»

La otra candidata a la presidencia de la ejecutiva local, Belén Riola, no ha querido hacer declaraciones con respecto a la suspensión de las elecciones y se mantiene a la espera de los próximos pasos por parte de la Sindicatura, que ha paralizado el proceso después de estimar que esta irregularidad «ha generado desigualdad de oportunidades de las listas presentadas».