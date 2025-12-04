Cuatro décadas de poética ‘zalatera’

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Hay quien dice que los límites están para romperlos y quien los entiende como una guía. Pero para Joan Pascual, estos límites no son muros ni fronteras, sino un espacio familiar, un territorio cómodo donde la línea fina entre las diferentes disciplinas artísticas se horripila hasta convertirse en lenguaje propio. Está en esta franja indefinida, explica el cofundador, dónde nace y crece Zona Zàlata. Este año la compañía de teatro celebra 40 años, pero según narra Pascual, su historia se empieza a escribir bastante antes.

«Profesionalmente, hace 48 años que estamos», apunta. Técnicamente, los primeros pasos se dieron en Valencia, de manera «accidental». «Yo bajé para hacer escenografía, pero al final acabé haciendo teatro», recuerda. Allí conocería también a Marta Grau, hoy el segundo pilar histórico de la compañía. Así, relata, el proyecto viajó de Valencia a Tàrrega, y de Tàrrega a Tarragona, pasando por un paréntesis de cuatro años entre Tarragona y Madrid, hasta que finalmente el grupo se consolidó aquí, donde acabó encontrando este sello propio del cual tanto se enorgullecen; la «poética zalatera», como ellos mismos la llaman.

Esta, detalla Pascual, vive en «una línea artística que transita entre disciplinas»: teatro, danza, acción plástica, música y espacio escénico en «diálogo constante». «Cuando la gente ve un espectáculo nuestro, ve que es Zàlata», afirma. La corporalidad, la visualidad y la investigación permanente son los elementos que definen esta identidad. El colectivo funciona con una combinación poco habitual de profesionalidad y autosuficiencia. «Tenemos músicos, filólogos, artistas.... Somos unas 14 personas muy implicadas, y eso nos da una riqueza enorme», asegura. La música en directo es otra obsesión que mantienen viva desde hace décadas «Para nosotros no es un añadido; es parte central del espectáculo», afirma.

La investigación, sin embargo, no es sólo artística. También es pedagógica. El director lleva 32 años al frente del Aula de Teatro de la URV, un espacio donde muchos miembros de la compañía también imparten formación. «Yo me reivindico como maestro», dice. «El aprendizaje escénico es también una herramienta de conocimiento personal y comunitario», señala. Este compromiso con la investigación los ha llevado a trabajar con el festival Tarraco Viva, donde han participado proyectas reconstrucción del teatro clásico. «Esta mirada hacia el pasado nos ayuda a entender mejor el presente», apunta.

La compañía celebró su 40.º aniversario en noviembre con el espectáculo Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos con textos de Rafael Albetrti y la dirección de Pascual. «Este integra tres elementos que han marcado el trayecto del grupo: la propia poética, el surrealismo —coincidiendo con el centenario del manifiesto de André Breton- y la literatura de Alberti y Lorca, transformada en diálogo al cual hemos incorporado un hilo conductor que es una crítica social de nuestras propias contradicciones como humanos, detalla el director. «Llegar a los 40 años quiere decir que estamos vivos», río. El futuro puede ser incierto, pero la voluntad del grupo es clara. «Nuestra intención es seguir creciendo», asegura.