Cinco personas heridas leves en un choque frontal en la N-340 en Tarragona

Cinco personas han resultado heridas leves a primera hora de la mañana en un choque frontal en la N-340 en Tarragona. Según explica el Servei Català de Trànsit (SCT), el choque entre una furgoneta y un coche ha tenido lugar a las 06.52 horas en el punto kilométrico 1.173. Hasta allí se han desplazado Mossos d'Esquadra, dos unidades de Bombers de la Generalitat y el cinco ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Según ha confirmado Bombers, como consecuencia del choque la furgoneta ha volcado y su conductor ha quedado atrapado mecánicamente. El profesionales han tenido que hacer tareas de excarcelación para extraerlo del vehículo accidentado. También han tenido que trabajar en el escape del combustible.

Con respecto a los heridos, cinco personas han resultado heridas. Tres de ellas han sido trasladadas hasta el Hospital de Santa Tecla con pronóstico leve y dos más hasta el Hospita Sant Joan XXIII con estado leve.

La vía ha estado cortada completamente al tráfico y se han hecho desvíos por la rotonda que limita con Altafulla. La circulación se ha restablecido a las 08.23 horas.