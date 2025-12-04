El Ayuntamiento de Tarragona abre la oficina de atención a la ciudadanía de la ZBE

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha puesto en funcionamiento esta semana la Oficina de Atención a la Ciudadanía de la Zona de Bajas Emisiones. Este servirá para aclarar todas las dudas que tenga la ciudadanía sobre la implantación de la medida. Esta está situada en el OMAC, situado en el número 59 de la Rambla Nova, donde un equipo de cuatro personas los atenderá de 8 a 15 horas. También se puede llamar al 977 053 077 o escribir a zbe@tarragona.cat.

La consejera de Movilidad Sonía Orts ha querido destacar que «la implantación de la ZBE es un reto importante que genera inquietud en la ciudadanía. Por esta razón, abrimos un espacio para aclarar todas las cuestiones que puedan salir, no queremos dejar a nadie atrás».

La zona de bajas emisiones es una medida de la Unión Europea que afecta a todos los munici­pios de más 50.000 habitantes, encaminados a reducir la contaminación ambiental producida por los vehículos de motor y a mejorar la salud de las personas.

Paralelamente, este viernes se acabará con la instalación de las 45 cámaras de lectura de matrículas para el control de accesos y salidas de la ZBE. La próxima semana, finalizará la instalación de los paneles de información dinámica y los sensores de calidad del aire. Para acabar, la plataforma de gestión de la ZBE y la señalización vertical y horizontal, se terminarían a finales de mes.

Campaña de comunicación

Esta semana también se inicia una intensa campaña de comunicación con el fin de preparar el inicio de la ZBE de Tarragona. Por una parte, se han empezado a repartir cartas en los hogares de la ciudad donde se incluye un cuadríptico con las principales dudas y respuestas de la implantación de la ZBE. Por la otra, también se está desplegando una campaña de publicidad exterior que incluye banderolas, carteles, anuncios de bus, opis entre otros. También están previstas inserciones publicitarias durante este mes de diciembre.

Además, se iniciará también una campaña conjunta en los aparcamientos como los autobuses municipales, que incluye la instalación de carteles y el reparto de flyers a la ciudadanía.

ZBE en Tarragona

La ZBE de Tarragona entrará en funcionamiento el día 31 de diciembre, del lunes a viernes laborables de 7 a 19 h. En este franja podrán acceder en la ZBE los vehículos con el distintivo ambiental (C, B, ECO u O) o aquellos que estén registrados en la base de datos de vehículos au­toritzats. Además, hace falta tener en cuenta que hasta el 31 de diciembre de 2026, los vehículos sin etiqueta de las personas domi­ciliadas en Tarragona pueden acceder a la ZBE sin restricciones, y a partir de esta fecha hará falta que tramiten una autorización si cumplen con los requisitos previstos.

La ZBE de Tarragona tiene previstas algunas autorizaciones para aquellos vehículos sin etiqueta. Algunas de estas sueño automáticas, como la de los vehículos de las personas empadronadas en Tarragona, o los vehículos que acceden a aparcamientos pú­blicos municipales o concesionados dentro de la ZBE o las 12 autorizaciones para acceso esporádico para los vehículos de fuera de la ciudad que no dispongan de etiqueta.

Además de estas autorizaciones automáticas, hay otros que se tienen que tramitar a través del registro de vehículos que próximamente estará operativo. Es el caso de los vehículos de transporte de personas con movilidad reducida, los de las personas con rentas bajas, los vehículos que aparquen en aparcamientos privados dentro de la ZBE, los servicios esenciales o de emergencia, entre otros. Las 24 autorizaciones disponibles se pueden consultar en www.tarragona.cat/zbe.