Societat
Els treballadors d'ADIF denuncien que l'empresa té pisos buits a Tarragona que podrien destinar-se a ús social
«Considerem inacceptable que un patrimoni públic, que podria tenir un ús social, romangui tancat i deteriorant-se», diu el Comitè d'Empresa en un comunicat
El Comitè de Centre de Treball d'ADIF de la província de Tarragona ha volgut denunciar públicament l'estat d'abandó i desús en el qual es troba bona part del parc d'habitatges propietat d'ADIF en aquesta demarcació. Segons exposa el comitè en un comunicat, en diferents municipis existeixen immobles que formen part del patrimoni de l'empresa pública i que, no obstant això, «romanen buits, sense manteniment ni conservació adequada».
«Aquesta situació s'agreuja tenint en compte el context actual de greu dificultat d'accés a l'habitatge que afecta la ciutadania, especialment als joves i a les famílies amb menys recursos, així com per a les pròpies persones que accedeixen a un lloc de treball a ADIF a Catalunya i que veurien més atractiva la seva permanència en aquest territori», recalquen.
Des del Comitè considerem inacceptable que un patrimoni públic, que podria tenir un ús social, romangui tancat i deteriorant-se, mentre la societat afronta una crisi residencial de creixent magnitud.
Aquest Comitè insta la direcció d'ADIF i el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible a avaluar immediatament l'estat d'aquestes propietats i a posar en marxa mesures per a la seva rehabilitació i aprofitament, per a programes de lloguer social o ús ferroviari.
Així mateix, es reclama que s'actuï amb criteris de transparència i responsabilitat social, atès que es tracta de béns públics sufragats per tots els ciutadans.
El Comitè de Centre de Treball d'ADIF a Tarragona reitera la seva disposició al diàleg i a la col·laboració amb les institucions competents per a buscar solucions que permetin recuperar aquest patrimoni en benefici de la societat i evitar la seva deterioració irreversible.