Tarragona pone en marcha un plan de choque de limpieza intensiva en el polígono Riu Clar

El Ayuntamiento de Tarragona ha impulsado un plan de choque de limpieza intensiva en los polígonos comerciales e industriales de la ciudad. Este se puso en marcha en octubre, pasando primero por las Gavarres y, posteriormente, por Entrevies y el Francolí. Durante este mes de diciembre, será el turno del polígono Riu Clar, que presenta una superficie —112,7 hectáreas— bastante superior al resto.

Ayer, se iniciaron los trabajos en este parque empresarial situado en el norte de la ciudad. El dispositivo estaba formado por cinco peones con desbrozadoras para cortar hierbas y recogerlas, una barredora para retirar pequeños residuos y vegetación dispersa por la calzada, y un vehículo regador para hacer la limpieza con agua. Los desperdicios acumulados mayores se recogían con una pala cargadora, mientras que, en los lugares con menos accesibilidad, se utilizaba un vehículo tipo baúl con diferentes operarios que hacían tareas a mano.

«Los polígonos son los grandes olvidados», afirmaba la consejera de Limpieza, Sonia Orts. El edil recordaba que el nuevo contrato de la basura —activado hace un mes— incluye un servicio regular de limpieza en estos complejos que hasta ahora no existía. El consistorio, sin embargo, no ha querido esperar hasta marzo, que es cuando se ponga en marcha, y ha decidido impulsar este plan de choque: «Estamos haciendo también una campaña de retirada de los coches abandonados, que dan muy mala imagen». Según los datos de la Guardia Urbana, se ha detectado la presencia de hasta 71 vehículos durante el 2024 y 2025.

Reunión con los empresarios

La semana pasada, la consejera Orts se reunió con los empresarios del polígono Riu Clar, los cuales habían manifestado su malestar por el estado de degradación que presentaban las calles del parque. La sexta teniente de alcalde volverá a encontrarse con ellos en febrero para explicarles cómo funcionará el servicio recurrente de limpieza que se pondrá en marcha en primavera. «Habrá un dispositivo que pasará semanalmente y otros dos que lo harán mensualmente», explicaba el edil, quien apuntaba que «falta concretar qué días pasarán por cada calle». Otra de las grandes novedades es que el servicio de recogida de residuos puerta a puerta se llevará también, a partir de marzo, la fracción vidrio y la de envases ligeros.

«Desde Tarragona Impulsa consideramos que era necesario crear esta interlocución con los polígonos», remarcaba la consejera de Comercio y Promoción Económica, Montse Adan, quién explicaba que en octubre ya se produjo una reunión con los empresarios, donde estaba también la Cámara de Comercio de Tarragona. «Estamos a la espera de un informe definitivo donde cada polígono establezca sus necesidades y prioridades», detallaba la primera teniente de alcalde, quién aseguraba que «una de las principales preocupaciones era la limpieza». En este sentido, Adan remarcaba la importancia de mejorar la imagen de los polígonos, que «son un motor económico de nuestra ciudad y tenemos que ayudarlos a ser los más competitivos posibles».