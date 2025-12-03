Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

En el marco del proyecto de remodelación del Teatro Metropol, el Ayuntamiento ha comprado los bajos y el primer piso del edificio número 8 de la calle Méndez Núñez. Este nuevo espacio, que ha costado 600.000 euros, se prevé incorporarlo al Plan director del proyecto Jujol e instalar un restaurante y una tienda. Se ganarán 400 m² donde también se podría meter un centro de interpretación de la obra de Josep Maria Jujol. «Potenciamos así este complejo de alto nivel tanto cultural, como patrimonial y turístico en la ciudad», expresó ayer Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona. La compra también supondrá añadir un nuevo acceso al equipamiento, directo desde la calle Méndez Núñez en el jardín y al teatro en pie plano, ganando en accesibilidad y en una nueva salida de emergencia mejorando así el plan funcional del teatro.

«No habrá que cortar la mitad del hall del teatro con una cortina antifuegos o con algún elemento que separara y diera seguridad porque esta otra salida ya da esta distancia mínima necesaria entre la platea; y con una salida que no cumplía hasta ahora con la entrada en la Rambla porque era demasiado grande», explicó a la consellera de Cultura, Sandra Ramos. Este nuevo acceso polivalente permitirá también dar una funcionalidad autónoma en las diferentes piezas del complejo cultural, sin tener que estar necesariamente abierto el espacio escénico.

El Ayuntamiento también considera que el nuevo espacio permitirá tener al proyecto una «mínima sostenibilidad económica». «Tiene que haber tienda porque Jujol es el artista más grande que hemos tenido en siglos, era el artista completo. Si ven sus trabajos de fin de carrera, ya son obras de arte», dijo Viñuales.