El REC aterriza en Tarragona en una nueva edición donde celebra su 25.º aniversario

La ciudad de Tarragona acogerá este miércoles la gala inaugural del REC- Festival Internacional de Cinema de Tarragona, en una edición donde celebra sus 25 años como referente del talento emergente en Cataluña y como un acontecimiento cultural clave en el municipio. La nueva edición se alargará hasta el 8 de diciembre y servirá para dar a conocer nuevas piezas cinematográficas, con estrenos, actividades para todos los públicos y una programación que combina talento emergente, mirada internacional y la voluntad de seguir haciendo del cine un punto de encuentro abierto y accesible.

La gala inaugural estará este miércoles a las 19.30 h en el Teatro Tarragona. El acto contará con un intérprete en Lengua de Signos Catalana y subtitulación adaptada al catalán, manteniendo la apuesta del festival por los derechos culturales y la accesibilidad. Después se proyectará El canto de las manos, obra de la actriz ganadora de Goya, María Valverde. La sesión contará con la presencia destacada del compositor de la banda sonora, Nascuy Linares; el cual compartirá con el público el proceso creativo y el papel de la música en una película que ha cautivado festivales internacionales.

En esta edición el REC contará con la proyección de las óperas primas en competición habrá Glorious Summer, Premio Especial del Jurado en el Festival SXSW; Follies, presentada en el Festival de Locarno; y Happy Birthday, reconocida en el Festival de Tribeca y candidata de Egipto a los Oscars. El festival también acogerá Lady, una sátira británica premiada en el Festival Black Nights de Tallin, y Las líneas discontínuas, nueva propuesta de Anxos Fazáns, en estreno en Cataluña. Fuera de concurso, la presencia catalana tendrá un papel relevante con Estrany Riu, debut en largometraje de Jaume Claret Muxart (premiado en el Festival de Venecia en la Sección Orizzonti), y La Furgo, del director Eloy Calvo, presentada en el Teatret del Serrallo dentro de la Sesión Vermú con encuentros con los directores de los films.

Entre los nombres más reconocidos de la programación destaca Father Mother Sister Brother, la nueva película de Jim Jarmush, ganadora del León de Oro en Venecia y protagonizada por Adam Driver, Cate Blanchett y Tom Waits. También se podrá ver La Grazia, de Paolo Sorrentino, premiada en el Festival de Venecia. Para el público familiar, el festival recupera la sección RECXics con títulos como Arco, producida por Natalie Portman y favorita a los Oscars de animación.

Como novedad este jueves tendrá lugar el Secret Screening, una propuesta nueva de esta edición apta para los públicos más atrevidos. Se trata de una proyección secreta donde no se suscita el título del film hasta que se apaguen las luces ni la sala de proyección. Dos pequeñas pistas: la película es de terror y el punto de encuentro en el Antic Ajuntament. El 7 de diciembre será el turno de uno de los clásicos de el REC: el Screening Test, donde el público podrá ver, y opinar, sobre el film ganador del Primer Test, el laboratorio de acompañamiento del RECLab. Esta sesión, que requiere de acuerdo de confidencialidad, permite participar del proceso de creación de una película todavía no acabada.