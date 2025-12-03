La Rambla Nova ya lo tiene todo a punto para acoger las Ferias de Navidad y de Artesanía

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Rambla Nova de Tarragona lo tiene todo a punto para convertirse a partir de mañana en uno de los epicentros más navideños de la ciudad. Por una parte, las tradicionales Ferias de Navidad y de Artesanía organizadas por Mercats de Tarragona abrirán sus puertas este jueves y viernes, respectivamente, ofreciendo a los tarraconenses una amplia oferta de productos de decoración navideña y artesanos. Las dos ferias, que suman un total de 44 expositores, están ubicadas de manera consecutiva desde el tramo del Colegio de las Teresianas de la Rambla Nova hasta la zona del Teatro Metropol, creando así un eje comercial único que tendrá actividad en conjunto desde el 4 de diciembre hasta el 6 de enero.

La Feria de Navidad abrirá del 4 al 24 de diciembre, mientras que la Feria de Artesanía lo hará desde el día 5 de diciembre a las 17.00h al 6 de enero. El horario de apertura general al público de los dos mercados será de 10:00 a 21:00 horas.

Por otra parte, Mercats de Tarragona ha ubicado en el espacio de las Ferias en la Rambla Nova un paquete de regalo rojo de grandes dimensiones, el cual invita a los peatones a descubrir qué sorpresa navideña esconde en su interior.

Techos de luces del Mercado Central.David Oliete

Respecto a la iluminación navideña, este año la ciudad ha estrenado unos innovadores techos de luces que han convertido el Mercado Central en un escenario de reflejos y luz, y el último tramo de la Rambla Nova en una lluvia dorada de elegancia y sofisticación, evocando el espíritu más mágico de las fiestas. Por su parte, el Paseo de las Palmeres también se ha llenado un año más de decoración y figuras de luz.