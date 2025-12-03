La fiscalía rechaza archivar el ‘caso Montoro’ y niega que la investigación sea ideológica

La fiscalía anticorrupción ha rechazado que se archive el ‘caso Montoro’ y ha negado que la investigación sea ideológica. En el escrito que ha dirigido al juez de Tarragona que instruye el caso, remarca que lo que revelaban algunos correos electrónicos que se intervinieron en las diligencias que se tramitaban contra algunas empresas «no estaban hechos de marcado cariz político, sino actuaciones graves de corrupción realizadas desde Tarragona, que no entienden de ideología política».

El exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro y 27 personas más están siendo investigados por el juzgado número 2 de Tarragona por soborno, fraude contra la administración, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

En respuesta a las peticiones de las defensas de diversos investigados, el ministerio público insiste en que los informes policiales y de la Agencia Tributaria constatan la existencia de una organización y los pagos de las empresas gasísticas en el despacho Equipo Económico previos a cada actuación administrativa a favor. La causa se instruye desde el 2018 e investiga si una patronal del gas acudió al menos en dos ocasiones a un despacho vinculado al exministro de Mariano Rajoy para conseguir que se modificaran leyes de acuerdo con sus intereses.