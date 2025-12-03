Los delitos en Tarragona bajan un 5,3% los primeros nueve meses del 2025 con respecto al año pasado

La ciudad de Tarragona registró 6.983 hechos delictivos durante los primeros nueve meses del año, que supone un descenso global del 5,3% con respecto al mismo periodo de 2024. Así se desprende de los datos publicados recientemente por el Ministerio del Interior, que presentan cifras a la baja en prácticamente todos los capítulos.

La disminución más pronunciada se ha producido en los robos con fuerza en domicilios (159 casos), con una bajada del 44,4%. Con respecto a los hurtos, ha habido una caída del 10,5%, con 2.053 hechos registrados. Por el contrario, los delitos contra la libertad sexual se han incrementado hasta un 37,7%, con 73 episodios, y el tráfico de drogas se ha incrementado un 30%, con 52 casos.

Colaboración policial

El alcalde, Rubén Viñuales, ha valorado positivamente el descenso generalizado de los hechos criminales registrados en la ciudad entre en enero y en septiembre: «Les datos confirman la tendencia positiva en materia de seguridad que Tarragona experimenta desde hace meses». En este sentido, el alcalde remarca que «las cifras del Ministerio reflejan el esfuerzo constante que se está haciendo y evidencian que las políticas de seguridad que estamos desplegando dan resultados positivos para la ciudadanía, que es el que realmente importa.»

Viñuales destaca el «modelo de policía de proximidad» con lo que trabaja la Guardia Urbana, lo cual «se está reforzando con más intensidad y compromiso». El alcalde señala que se trata de un sistema «basado en la prevención y en una presencia activa en los espacios donde es más necesaria, con el objetivo de generar confianza y garantizar la convivencia».

Más allá de la tarea realizada por la GUT, el primer edil ha agradecido también el trabajo de los Mossos d'Esquadra y el resto de cuerpos policiales: «La seguridad es una responsabilidad compartida y transversal, y la colaboración es clave para asegurar que Tarragona siga siendo una ciudad segura».

El pasado mes de julio, se celebró la última Junta Local de Seguridad, después de la cual se anunció que las infracciones penales habían descendido un 3,2% a Tarragona entre junio del 2024 y mayo del 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior. La tendencia continúa ahora a la baja, tal como marcan los datos del Ministerio.