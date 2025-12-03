Bomberos voluntarios de Tarragona presentan una demanda contra la Generalitat reclamando derechos laborales

Unos noventa de bomberos voluntarios de los parques de Tarragona y el Ebre han presentado una demanda contra la Generalitat para reclamar derechos laborales. Consideran que el trabajo que hacen no es un voluntariado, sino «ir a trabajar». Por eso, exigen que se les dé de alta en la Seguridad Social y lamentan que tengan un mínimo de horas de prácticas mensuales.

«Somos los bomberos rider de la administración, bomberos low cost», ha lanzado el presidente de Bombers Precaris en Lluita, Daniel Sitjà. Un bombero voluntario del parque de Batea (Terra Alta) ha explicado que el 50% de los efectivos movilizados en los últimos episodios de aguaceros y de incendios forestales en el Ebre son voluntarios. En el total de Calalunya, prevén presentar 400 demandas antes de acabar el año.

Este miércoles por la mañana, una treintena de bomberos voluntarios de los parques de Tarragona y las Terres de l'Ebre se han concentrado en las puertas del Audiencia Provincial de Tarragona con el objetivo de presentar una demanda contra la Generalitat para reclamar derechos laborales. Aseguran que unas noventa de personas dan apoyo a la reclamación, de los 300 bomberos voluntarios que hay aproximadamente en la demarcación.

El mes pasado presentaron la demanda conjunta a Lleida, este miércoles en Tarragona y las próximas semanas lo harán en Barcelona y Girona. El presidente del colectivo ha dicho que están en «conflicto» con la Generalitat. «Ya basta de salir a apagar fuego sin cobertura ni seguridad social, ni prevención de riesgos laborales, ni materiales ni vehículos dignos, ha exclamado.

Defienden que no son voluntarios, sino que hacen «el mismo trabajo que el resto de bomberos». De hecho, lamentan que se los exija unas horas mínimas de prácticas mensuales y estar disponibles a tiempo completo. «Tenemos que estar siempre a su demanda, con el teléfono», ha manifestado. «Nos ponen una app en el móvil y tenemos que hacer un mínimo de 600 horas, si no nos echan». También ha explicado que les pagan 10 euros brutos la hora «para salir a apagar incendios».

La demanda principal es que se les dé de alta en la Seguridad Social. ¿«Si dentro de unos años tenemos un cáncer de pulmón, ¿quién lo pagará? ¿Contingencia común? Después de haber dado la vida por el servicio», se ha preguntado el presidente de Bombers Precaris en Lluita. Sitjà ha dicho que son los «bomberos low cost», los riders de la administración». «Basta de uberización», ha exigido.

50% de bomberos voluntarios en aguaceros e incendios

Un bombero voluntario del parque de Batea, Jordi Morera, ha explicado que el 50% de los efectivos que han trabajado en los dispositivos de los aguaceros de octubre en las Terres de l'Ebre y del incendio forestal de Paüls (Baix Ebre) eran voluntarios. «Lo que pedimos es que se nos reconozca que estamos trabajando, no estamos haciendo de voluntarios, estamos trabajando de bombero», ha insistido.