El Síndic de Greuges actuará de oficio y estudiará el servicio de atención a los ictus

El Síndic de Greuges de Cataluña actuará de oficio y examinará el servicio de atención a los ictus en Tarragona. La actuación llega derivada de una reclamación que interpuso a Francesc Bobé. Él sufrió un ictus isquémico en Tarragona en el 2018. Como fue de madrugada, no dispuso de una trombectomia al Hospital Juan XXIII y fue derivado en Bellvitge. Esta situación le provocó perder la capacidad de hablar, de escribir y su trabajo. «Me gustaría que llegara a las máximas instancias posibles, incluso la judicial,» expresa Bobé.

Así, el Síndico investigará este agravio territorial en toda la provincia de Tarragona. Sin embargo, hay que recordar que esta institución hace recomendaciones y advertencias que considera oportunas a las administraciones para corregir una situación irregular. No tiene competencias más allá en este sentido.

El pasado jueves, la consellera de Salud, Olga Pané, aseguró que el objetivo del Departamento es que tanto al Hospital Juan XXIII de Tarragona como al Arnau de Vilanova de Lleida, provincia donde también sufren este problema, se puedan hacer trombectomies para tratar los ictus todos los días de la semana incluyendo los fines de semana y a todas horas, pero reconoció que faltan profesionales y que por eso se agregan los tratamientos. A pesar de la voluntad, el reto verdadero con este problema es pasar de las palabras a los hechos, ya que es una situación que se arrastra desde hace muchos años.

Pané lo explicó en respuesta a una pregunta del grupo de Juntos por Cataluña a la Comisión de Salud del Parlament de Catalunya. De todos modos, la consellera remarcó que la tasa de mortalidad a tres meses tanto a Tarragona como a Lleida después de una trombectomia o de una trombólisis es inferior a la media de Cataluña. Según la consellera, la mortalidad por trombectomia en el tercer mes del ictus es de un 16% en Tarragona y de un 18% en Lleida, mientras que la media de Cataluña se sitúa en el 21%. En el caso de la trombólisis, es de un 4% en Tarragona y de un 7% en Lleida, mientras que la media catalana es del 8%. «Lo digo porque los resultados con este modelo mejoran incluso los de Cataluña en general», dijo.

Por último, Pané subrayó que los casos que necesitan trombectomia fuera de horario son «pocos», un caso cada tres días aproximadamente, y eso, «junto con la dificultad en tener los equipos disponibles 24 horas siete días a la semana hace aconsejable que quizás se agregan». Unas declaraciones de la jefa de Salud que levantaron polvareda. La Plataforma del Campo de Tarragona por la Sanidad Pública y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Tarragona emitieron un comunicado donde expresan que «un servicio esencial como este no puede estar sujeto a decisiones basadas en estadísticas simplificadas sino en criterios de seguridad, equidad y justicia sanitaria». «No disponer supone un riesgo grave para toda la ciudadanía», añadieron. Con todo, las entidades pidieron la dimisión de la consellera.