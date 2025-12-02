La remodelación integral del Port Esportiu de Tarragona finalizará antes de acabar el 2026

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

El Port Esportiu encarará la recta final de su remodelación este 2026. La previsión es que la tercera y última fase de obras se desarrolle a lo largo del próximo año y pueda estar finalizada antes de llegar en el 2027. Eso sí, los trabajos que se acabarán ejecutando podrían no ser los mismos que se plantearon inicialmente. Y es que el concesionario del espacio, Nàutic Tarragona SA, quiere modificar el proyecto presentado en el 2021 para «ajustar más al modelo económico y financiero».

Así lo afirma David Pino, presidente del Real Club Nàutic Tarragona, el socio mayoritario de la sociedad que gestiona el Port Esportiu. La nueva propuesta plantea mantener en pie los 21 locales situados en el ala perpendicular a la playa del Miracle, los cuales se preveían derribar con el objetivo d generar más plazas de aparcamiento: «La idea sería adecuar toda aquella zona y ponerla al día para poder aprovechar los espacios actuales».

Sin embargo, se descartaría el traslado del varadero hasta la parte del recinto donde se encuentra la rotonda. «El proyecto incluía la instalación de un travel lift —una grúa de pórtico que se utiliza para sacar embarcaciones de gran tonelaje del agua y colocarlas en tierra para su mantenimiento o reparación—, que suponía una gran inversión», señala Pino. «En Port Esportiu de Tarragona sólo hay 10 o 12 barcas de 20 o 30 toneladas y muchos de estos se sacan una vez al año», indica. Por este motivo, cree que «no es necesario» y, además, tampoco sería rentable económicamente.

Desde el Nàutic plantean mantener el varadero actual, con «una grúa normal y corriente», pero arreglando el espacio donde se encuentra. Este nuevo proyecto, que incluirá la construcción de una escalinata que conectará el paseo con la parte de debajo, se presentará formalmente a la Autoridad Portuaria, que es la propietaria de las instalaciones y quien tiene que aprobar estas modificaciones. Pino asegura que, tanto si aceptan los cambios propuestos como si no, el coste de la actuación «ascenderá hasta los 1,8 millones de euros».

Prórroga de la concesión

La Autoridad Portuaria otorgó 12 años más de concesión del Port Esportiu a la sociedad Nàutic Tarragona a partir del 2024, cuando finalizaba el anterior contrato. Esta prórroga estaba vinculada a la ejecución de una reforma integral presupuestada en más de 4,5 millones de euros. Con esta gran transformación, el objetivo es desvincular este espacio del ocio nocturno y atraer un nuevo tipo de público. La idea es que, en la parte superior esté la zona de restauración y, abajo, haya oficinas y establecimientos vinculados a la economía azul.

De hecho, el Port Esportiu ya se ha empezado a reavivar. «Cuando finalizó la segunda fase de obras, aumentaron las empresas que querían venir a uno de nuestros locales», apunta a Pino, quien señala que «actualmente hay 31 ocupados de los 59 existentes». Compañías de submarinismo y motos acuáticas comparten la anilla inferior con gabinetes de abogados y constructoras. Se trata de una cifra «alta» teniendo en cuenta que «hace dos años la ocupación era inferior al 30%». Además, hay otros cuatro locales en obras que se abrirán próximamente.

La segunda parte del proyecto consistió en la ampliación de las aceras, la instalación de jardinería y el arreglo de los locales comerciales del ala paralela al Miracle. «Estaban abandonados y hechos un desastre», indica el presidente del Nàutic, quien asegura que «mucha gente se marchó sin pagar y nos tuvimos que hacer cargo de las reformas». Pino confía en que la remodelación del Port Esportiu tendrá un impacto «muy positivo» para la ciudad y los tarraconenses, y «se potenciará» con la gran zona verde que se está construyendo en torno a la sede de la Autoridad Portuaria.

Fin a la querella

La reforma del Port Esportiu no ha estado exenta de polémica. En el 2022, la Asociación de Amarristas interpuso una querella contra la junta directiva que había en aquel momento en el Club Nàutic por haber modificado el proyecto sin informar al resto de accionistas del Nàutic Tarragona SA. Pino explica que el caso llegó al Audiencia Provincial, que «desestimó la demanda —por insolvencia punible, administración desleal y delito societario—». «Ya está todo pacificado», afirma.