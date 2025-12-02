«Queremos que todo el mundo conozca qué hemos sido y qué hemos hecho en estos 150 años de historia»

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

David Pino es socio del Real Club Nàutic de Tarragona desde hace 60 años y ha formado parte de las diferentes juntas directivas que han dirigido la entidad los últimos 40 años. El pasado diciembre, fue elegido como nuevo presidente del club. ¿Por qué decidió dar este paso?

Tenía decidido que terminaría, pero dos socios que son muy amigos míos me animaron a presentarme. Les comenté que, si montábamos un buen equipo para gestionarlo entre todos, me pondría al frente de la nueva junta».

¿Qué objetivos se marca?

«Estabilizar la parte económica y potenciar la parte deportiva. El club está sano económicamente. Tenemos deudas, como pasa en muchas casas y entidades, pero estamos al día con los pagos».

Uno de los principales retos es la conmemoración del 150 aniversario del club, que se celebrará en el 2028, en el último año del mandato.

«Queremos hacer una fiesta grande porque es un hito histórico. Durante el 2026 y 2027, haremos como una travesía con muchas actividades para culminar la celebración en el 2028 con una gran gala, unas fiestas importantes y grandes regatas a nivel nacional de los deportes que practicamos».

¿Cómo va la preparación de estas actividades?

«Durante el primer trimestre del 2026, montaremos el comité organizador con miembros del club y algunos voluntarios. Además, habrá una empresa externa que nos acompañará para hacer el programa de actividades. También haremos un comité de honor y pediremos al Rey que forme parte».

¿La ciudadanía podrá disfrutar ya de alguna de estas actividades el próximo año?

«Sí. En el 2026, rememoraremos el pasado para que todo el mundo, tanto los socios como la ciudadanía, tengan memoria de lo que hemos sido, lo que hemos hecho y el legado histórico que nos han dejado anteriores socios, miembros de la junta y presidentes. Haremos exposiciones, algún documental y programas a los colegios para que conozcan el club. Seguramente, haremos campeonatos de Cataluña de surfski y laúd catalán y alguna Copa Catalana de Vela el segundo semestre. Además, hemos pedido y han aceptado que la regata de cruceros que hacemos por Santa Tecla se incluya en el calendario oficial de la Federación Catalana de Vela».

¿Qué habrá en el 2027?

«Será un año de transformación de las estructuras del club. También se harán exposiciones al público, conferencias, regatas sociales y participativas para la ciudadanía... Habrá jornadas de puertas abiertas casi cada semana para que la gente pueda disfrutar gratuitamente de todas las actividades deportivas que hacemos».

Hablaba de potenciar la parte deportiva del club. ¿Cómo lo conseguirán?

«Queremos dar a conocer más los deportes de mar, que son minoritarios. Somos el único club con instalaciones que ofrece todo tipo de actividades deportivas náuticas: vela, remo, piragüismo, remo de mar... Se podría explotar más, pero necesitaríamos muchos medios para hacer publicidad y campañas. Desgraciadamente, no vayamos muy sobrados. Eso sí, el Ayuntamiento de Tarragona y la Autoridad Portuaria siempre nos dan apoyo».

Es importante reforzar la base con gente joven...

«Este año, han pasado casi 3.000 niños de unas 50 escuelas de Tarragona, pero es complicado hacer que se queden porque no sólo los tienes que convencer a ellos, sino también a los padres. Algunos no los apuntan porque ya hacen otro deporte o música. Hay otros que no los apuntan porque creen que es muy peligroso. Creo que con el paso de las generaciones, la mentalidad irá cambiando».

¿Cómo ha evolucionado el club en los últimos 60 años?

«Cuando entré, era un club social y no deportivo. Era un lugar|sitio para relacionarse con otra gente. Ahora, la parte deportiva ha pasado a ser un 80% y la social un 20%».