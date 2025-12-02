Las obras del Teatro Metropol se alargarán 5 meses más por «problemas estructurales sobrevenidos»

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Las obras del Teatro Metropol de Tarragona se alargarán durante cinco meses con el fin de solucionar problemas estructurales sobrevenidos. Durante la visita que se ha hecho esta mañana al equipamiento, también han confirmado que el Ayuntamiento incorporará un nuevo espacio de la calle Méndez Núñez al proyecto Metropol.

La consejera de Cultura, Sandra Ramos, ha detallado que «estamos tramitando una actuación de urgencia consistente en solucionar los problemas estructurales. Se trata de un proceso complejo y vivo que hay que poner en valor. Ahora la prioridad es esta actuación de urgencia, necesaria para preservar la integridad del equipamiento declarado BCIN».

Visita a las obras del Teatro Metropol.Joan Carles Borrachero

Una vez realizada la actuación de urgencia, las obras previstas se ampliarán durante 5 meses con el fin de continuar con los trabajos de sustitución de ventanales, carpintería y la mejora de la rampa de acceso al patio y fachada. El importe total de las actuaciones incluidas las intervenciones de urgencia ascienden a 1 millón de euros.

La obra de rehabilitación del Metropol ha sido escogida para recibir la financiación del 2% cultural por parte del Estado que permitirán sumar 500.000 € al gran proyecto de este teatro.

Rubén Viñuales durante la visita a las obras del Teatro Metropol.Joan Carles Borrachero

Nuevo espacio

El Ayuntamiento de Tarragona adquirirá este 2026 los bajos y el primer piso del edificio número 8 de la calle Méndez Núñez para incorporarlo al Plan director del proyecto Jujol.

Según ha explicado el alcalde, Rubén Viñuales, «de esta manera el proyecto gana nuevos espacios complementando los usos de este equipamiento cultural y potenciando así este complejo de alto nivel tanto cultural, como patrimonial como turístico en la ciudad». «El Metropol dejará de ser sólo un teatro para convertirse en un gran centro cultural en el corazón de la ciudad», ha dicho Viñuales.

Con esta incorporación, el proyecto Jujol gana 400 m2 destinados a nuevos usos complementarios en el espacio escénico, como pueden ser un centro de interpretación de la obra de Jujol, un restaurante y una tienda.

Además, la adquisición de este espacio por Méndez Núñez también supone añadir un nuevo acceso al equipamiento, directo desde la calle Méndez Núñez en el jardín y al teatro en pie plano, ganando en accesibilidad y en una nueva salida de emergencia mejorando así el plan funcional del teatro. Este nuevo acceso polivalente permitirá también dar una funcionalidad autónoma en las diferentes piezas del complejo cultural, sin tener que estar necesariamente abierto el espacio escénico.