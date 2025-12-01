Nacho García: «Estamos satisfechos de haber redescubierto el patrimonio de Tàrraco»

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

«Estamos muy satisfechos de cómo ha ido aun de haber redescubierto el patrimonio». Estas eran las palabras expresadas ayer por el consejero de Patrimonio del Ayuntamiento de Tarragona, Nacho García Latorre, a la hora de hacer balance sobre la conmemoración de los 25 años de la declaración de Tàrraco como Patrimonio Mundial de la Humanidad, una celebración que arrancó el 30 de noviembre del 2024 y que acabó ayer, 365 días después. «Programar danza, música, espectáculos y visitas teatralizadas, entre otros, ha ayudado para que haya mucha más afluencia en nuestros monumentos, sobre todo de gente de la ciudad», señalaba el tercer teniente de alcalde, quien destacaba que «hemos descubierto que tenemos unos escenarios impresionantes para hacer cultura».

En este sentido, el edil remarcaba que «la gente se ha volcado con el Tarraco25». De hecho, apuntaba, «ya hemos superado de mucho los visitantes que tuvimos durante el año 2024». También se han hecho «más del doble» de pases tarraconenses con respecto al año pasado. Después de finalizar la Fiesta del Patrimonio, todos los departamentos que han hecho «un gran trabajo» en la organización de esta larga conmemoración ya pueden respirar «más tranquilos».

Dos días intensos

Este fin de semana, se han vivido «los dos días más importantes» con la parte final de la celebración. «El espectáculo —del acto de clausura del sábado— me emocionó y me conectó muchísimo con el patrimonio y con la ciudad de Tarragona, de donde era la protagonista», reconoce el consejero de Patrimonio. También destacó la gran afluencia de gente, ayer por la mañana, en el Paseo Arqueológico, donde «se vinculó el patrimonio inmaterial de Santa Tecla con el patrimonio material de la Tàrraco romana».