Ematsa completa la renovación de la cañería de agua en el puente del Francolí

La Empresa Municipal Mixta de Aigües de Tarragona (EMATSA) ha finalizado con éxito la rehabilitación de un tramo de cerca de 150 metros de una cañería de suministro de agua potable situada en el puente de acceso a la avenida Roma, sobre el río Francolí. La operación se ha llevado a cabo mediante la tecnología de manguera flexible, una solución que ha permitido superar los retos técnicos y de seguridad de la ubicación, garantizando la continuidad del suministro de agua potable.

La cañería se encuentra en altura, suspendida sobre el puente que atraviesa el río, por eso se optó por un nuevo sistema de rehabilitación que consiste en la introducción de una manguera flexible de alta resistencia al interior de la cañería existente, creando una nueva conducción interior completamente estanca y funcional sin necesidad de desmontar la antigua.

Se trata de la primera vez que la compañía de aguas utiliza esta técnica para la red de abastecimiento de agua potable. Para llevarla a cabo, ha sido necesario adaptar la manguera flexible en 16 colzas de 45 grados, tanto en plan horizontal como vertical. Además, se han diseñado y fabricado piezas de calderería a medida para asegurar una conexión perfecta del nuevo sistema con la red existente. Una vez instalada, se han realizado dos pruebas de presión exhaustivas, para garantizar la estanquidad y la correcta instalación del revestimiento interior.

Con esta actuación, la compañía de aguas refuerza la infraestructura hidráulica de la ciudad y apuesta por soluciones tecnológicas avanzadas que permiten mantener y mejorar el servicio de agua potable de manera eficiente y sostenible.