Deportes de playa, la solución provisional del Ayuntamiento para dar uso a la explanada del Miracle

El Ayuntamiento de Tarragona presentará el proyecto de renaturalización de la explanada del Miracle —donde estaba el ya desaparecido mamotreto- a inicios del 2026. Sin embargo, el inicio de las obras «tardará todavía en llegar», explica el conseller de Medio Ambiente, Guillermo García, quién asegura que el consistorio está trabajando para dar un uso «provisional» en este espacio hasta que empiece la restauración ambiental.

«Queremos que, mientras tanto, se convierta en una zona donde se puedan practicar deportes de playa con pistas de voleibol y algún tipo de arbolado», detalla al quinto teniente de alcalde. El gobierno municipal también estudia la posibilidad de establecer «servicios de salud y seguridad en la playa», así como «algún chiringuito». El Ayuntamiento ya ha solicitado los permisos necesarios en Costas de la Generalitat de Catalunya, que es «quien gestiona los planes de uso del litoral y las playas», para «poder llevar a cabo estas actuaciones temporales» y la ciudadanía pueda disfrutar del espacio.

Esta solución eventual durará hasta que arranquen las obras de renaturalización, cuando se vivirá la verdadera transformación de esta zona próxima a la punta del Milagro. «Nadie recuerda aquello como un espacio natural porque no tenemos ningún registro de como estaba hace 150 años», apunta a García. De hecho, todavía está en la retina de los tarraconenses la estructura de 12.000 toneladas de hormigón y unos 150 metros de longitud que presidía esta explanada.

Les obras de derribo finalizaron el pasado mes de mayo, aunque el Ayuntamiento no las recepcionó hasta este octubre. «Se estaban haciendo los trabajos de revalorización de los restos», explica el conseller de Medio Ambiente, quién reconoce que «estamos muy contentos con la actuación». Paralelamente a estos trabajos, el consistorio también adjudicó, en febrero, la redacción del proyecto ejecutivo para la renaturalización de los más de 6.000 metros cuadrados que han quedado vacíos después de eliminar la plataforma.

El contrato, que contó con una financiación del 80% por parte de la Diputación de Tarragona, se otorgó a la empresa Envers Enviromental Services SL por 49.780, 71 euros. Durante los últimos meses, la compañía ha estado elaborando una propuesta de restauración ambiental para esta zona, asentando las bases técnicas y ejecutivas para proteger el litoral del Milagro con actuaciones que favorezcan el retorno de beneficios ecosistémicos sobre la ciudadanía.

Tramitación en Madrid



«Es complicado saber cuándo podremos arrancar las obras», indica García, quién recuerda que esta intervención tiene que contar con el visto bueno de Costas de la Generalitat, así como de la Dirección General de Costas del Ministerio de Transición Ecológica, que es quien financiará la actuación. «Podría ser bastante directo si hubiera Presupuestos Generales del Estado y se incluyera esta partida», señala el edil, quien confía en que la solución temporal que quiere impulsar el Ayuntamiento no se eternizará porque está la voluntad del Ministerio de renaturalizar el máximo posible todo el dominio marítimo y terrestre».

En el caso de la explanada del Miracle, se prevé la restauración del sistema dunar, la creación de zonas verdes, la implantación de nuevos parterres para recrear ecosistemas litorales amenazados, el diseño y mejora de itinerarios de paso, el diseño e instalación de paneles interpretativos y la ubicación de nuevo mobiliario de madera. «En la playa de Tamarit hemos recuperado el corriol camanegre», recuerda el conseller de Medio Ambiente. En definitiva, este proyecto de renaturalización pretende aumentar la resiliencia de la playa, mejorar el impacto paisajístico y mitigar el cambio climático.