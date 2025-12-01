Empiezan las obras de renovación del alumbrado de la plaza Imperial Tarraco

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los trabajos de renovación del alumbrado de la Plaza Imperial Tarraco ya están en marcha con la sustitución de 266 lumbreras antiguas por tecnología LED de última generación.

La actuación, iniciada el viernes pasado y subvencionada por el IDAE, tiene como objetivo mejorar el rendimiento lumínico de la rotonda con un sistema menos potente pero mucho más eficiente. Según las previsiones municipales, la intervención permitirá un ahorro energético de 125.000 kWh anuales y una reducción de gasto de 16.033 euros cada año. También disminuirá en 43.752 kg las emisiones de CO₂ a la atmósfera.

El coste total de las obras es de 180.809,11 euros (IVA incluido) y se prevé que finalicen en las próximas semanas.

Esta renovación forma parte de un proyecto global que está actuando en otras zonas de la ciudad, como Sant Salvador, el entorno del cementerio, el Parc Francolí o Sant Pere i Sant Pau. Todas las intervenciones se incluyen en la convocatoria Alumbrados Singulares de l'IDAE, con la cual Tarragona da un paso decidido hacia un modelo más sostenible, eficiente y económicamente responsable.