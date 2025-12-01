El Casal X Nadal ofrece una treintena de actividades gratuitas para jóvenes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Casal x Nadal 2025 arranca con fuerza: la Consejería de Juventud ofrece una treintena larga de actividades totalmente gratuitas para jóvenes de 12 a 35 años, que llenarán la ciudad de cultura, deporte, música y creatividad entre el 3 y el 30 de diciembre.

Es tracta d'una iniciativa de Tarragona Jove que cuenta con la colaboración de más de quince entidades y colectivos locales, que participan activamente en la creación, organización y desarrollo de las actividades. La intención es una apuesta clara por una Navidad inclusiva, dinámica y pensada para que todos los jóvenes encuentren su espacio.

El Espai Jove Kesse será el epicentro de la programación, aunque también se organizarán talleres y salidas a la Oficina Jove del Tarragonès, los centros cívicos de Bonavista y Torreforta y varios espacios naturales de la demarcación. El consejero|conseller de Juventud, Guillermo García, subraya que la propuesta “mantiene la esencia de dar espacio de ocio y conocimiento a los jóvenes” y ofrece “una Navidad llena de solidaridad y diversión para aprender y jugar”.

Hamza Zaidi, estrella invitada

La actividad más esperada de esta edición es el encuentro con el conocido creador de contenido Hamza Zaidi —casi 3 millones de seguidores en Instagram y actor en Ocho apellidos marroquís—, que compartirá escenario con el humorista tarraconense Adrià Marcor, éxito en TikTok. El acto tendrá lugar el sábado 20 de diciembre a las 18.15 h en el Kesse.

Naturaleza, música y talleres

Los jóvenes de 12 a 16 años podrán sumergirse en actividades de ocio y descubrimiento: observación de pájaros en el Francolí, introducción a la apicultura en Montferri, tiro con arco, salida con raquetas de nieve a puerto del Conde, visita al Zoo del Pirineo y más.

En cuanto a música, la banda de pop-rock electrónico Ñekü, liderada por el tarraconense Carlos Hernández, ofrecerá un concierto gratuito el 27 de diciembre a las 20 h, también en el Espai Jove Kesse.

La programación incluye una veintena de talleres y cursos: showcooking, DJ, fotografía, escultura, danza urbana, teatro, ilustración y otras disciplinas pensadas para estimular la creatividad y facilitar herramientas útiles para el futuro académico y laboral de los jóvenes.