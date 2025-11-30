Tarragona celebra la clausura del Tarraco25 con el Premi Tàrraco y un espectáculo sobre la identidad

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Ayer tarde se celebró el acto de clausura del año Tarraco25 en el Teatro Auditorio del Camp de Mart, como escenario más institucional de todo el que se ha estado llevando a cabo en los jardines y en el entorno, en las murallas y en el anfiteatro, entre otros. Como no podía ser de otra manera, la ciudad se volcó este fin de semana y durante todo el año con la celebración del 25.º aniversario de la declaración del conjunto arqueológico de Tàrraco como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Al acto se hizo entrega, por una parte, del Premi Tàrraco a la defensa y promoción del patrimonio al equipo creador de la serie documental Ingeniería romana (Digivisión) y, personalmente, a José Antonio Muñiz. El público también pudo disfrutar del espectáculo Soc part de tu, de Marc Chornet, una reflexión poética que explica el sentimiento de pertenencia de tarraconenses y tarraconenses en la ciudad a través de la historia hecha vestigio.

En los parlamentos, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, destacó que con este año de celebración hemos aprendido a preferir nuestra ciudad y a entender que «Tarragona es nuestra casa, y cuidar Tàrraco es cuidarnos a nosotros mismos». Viñuales manifestó, satisfecho, que comprobar «que cuando protegemos este patrimonio, no sólo honramos nuestra historia, sino que construimos identidad, autoestima y futuro» y que «lo hicimos más nuestro que nunca»; y confirmó que este «es un bien para nuestra ciudad y para las generaciones que vendrán».

Tanto el alcalde como el conseller de Patrimonio coincidieron en que este 2025 ha sido también el del cambio en la concepción del patrimonio de Tàrraco, con el anuncio de la creación de un consorcio de gestión que tiene que mejorar el mantenimiento, la conservación y las inversiones en nuestros monumentos, pero también el relato de explicación de la ciudad. Y agradecieron el apoyo del resto de administraciones, de los municipios que conforman el conjunto patrimonio mundial; pero también de las personas y de los técnicos que trabajan día a día a favor del patrimonio y también de los tarraconenses y tarraconenses que lo aman.

En definitiva, añadió al conseller García, «en este año de celebración y conmemoración, hemos conseguido que los tarraconenses y tarraconenses disfruten de su patrimonio, lo redescubran, bailen con la música y se emocionen con la danza», y concluyó que «lo han hecho bajo una vuelta romana o a la arena del anfiteatro, pero todo con el rigor histórico y la seña de identidad que siempre ha tenido la ciudad a la hora de explicar su historia».

Un Premio a la divulgación

El Premi Tàrraco es un reconocimiento a aquellas acciones que contribuyen a la conservación, preservación y/o difusión del patrimonio de la ciudad. Ayer tarde se otorgó al programa de televisión Ingeniería Romana, que surge del proyecto de la empresa Digivisión de José Antonio Muñiz. En la glosa, el cconseller destacó que el de ayer «es más que un reconocimiento individual; simboliza la importancia de proyectos que acercan la historia y la cultura a la comunidad, celebrando el legado de Tàrraco y la capacidad de la ciudad para ser protagonista en la pantalla».

imagen de la entrega del premioManel R Granell

Digivisión ha puesto a disposición de la ciudad todos los contenidos generados, creando una oportunidad única de explicar nuestro patrimonio mundial. Ahora sus contenidos sobre el Foro Provincial se pueden ver en las pantallas de la Torre Romana de la Antigua Audiencia, o los del Circo Romano, que se pueden ver en la pantalla de la Vuelta Larga.

El espectáculo donde el patrimonio es de todos

Soc part de tu es un espectáculo creado expresamente para el acto institucional que cerraba un año entero de celebración del 25.º aniversario de la inclusión del conjunto arqueológico de Tàrraco a la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. Dirigido por Marc Chornet e interpretado por Projecte Ingenu, este espectáculo quería reflejar el sentimiento que impregna todos los tarraconenses y tarraconenses que, más allá de aquello que somos individualmente, vivimos intrínsecamente sabiendo que formamos parte de alguna cosa más, de una parte muy importante de la historia.

Imagen del espectáculo 'Soc part de tu'Manel R Granell

Eso se expresaba con una propuesta pluridisciplinar, con música, danza, canto y vídeo, donde la protagonista —una chica de 25 años, curiosamente— quería ser fotógrafapara, de alguna manera, captar la esencia de las cosas. Y lo hacía mientras paseaba por la ciudad y recibía la visita de varios personajes que la llevaban a una nueva escena, que en los ojos de esta fotógrafa joven se volvía casi mágica. A partir de este mosaico de personajes, la protagonista se daba cuenta de que aquello más trascendente del patrimonio es la manera como lo habitamos y como convivimos.

Domingo mañana festivo

Esta mañana la fiesta ha continuado con una jornada de puertas abiertas a los recintos museísticos y una plantación única del Seguici en torno al paseo arqueológico. En los jardines del Camp de Mart se han repetido las actividades familiares de ayer tarde y todo ha cerrado con un vermú musical a cargo de la Banda Unión Musical de Tarragona (BUMT)