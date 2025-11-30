Extinguido de madrugada un incendio en una zona de barracas en la carretera de Valencia de Tarragona

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Durante la madrugada de este domingo, los Bomberos de la Generalitat han trabajado en la extinción de un incendio que se ha originado en el arcén de la carretera de Valencia, en una zona de barracas situada dentro del término municipal de Tarragona.

Según han informado, el aviso se ha recibido a las 02.28 h, y hasta el lugar de los hechos se han desplazado seis dotaciones para controlar las llamas, que afectaban a varios materiales acumulados y vegetación próxima.

Los Bomberos han conseguido dar por extinguido el incendio a las 04.36 h, después de más de dos horas de tareas. No han trascendido daños personales, y los servicios de emergencias han revisado el entorno para asegurar que no hubiera puntos calientes que pudieran reactivar el fuego.