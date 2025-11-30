Unos 700 autónomos salen a la calle en Tarragona para reclamar una presión fiscal «justa» y mejoras laborales

Imagen de la manifestación para reclamar mejoras laborales de los autónomos en la plaça de la Font Ariadna Escoda

Unas 700 personas, según fuentes de la Guardia Urbana de Tarragona, han salido a la calle este domingo para reclamar una presión fiscal «justa» y mejoras laborales para el colectivo de los autónomos.

Durante la manifestación, convocada en varias ciudades del estado español, se han tirado consignas contra la precariedad laboral y a favor de la reducción de la burocracia que los afecta.

Entre otras medidas, el portavoz territorial de la plataforma Dignidad para los Autónomos, Xavier Pallarès, ha propuesto establecer cuotas según facturación.

En la marcha pacífica se han podido ver numerosos guantes rojos y camisetas negras, dos elementos que la organización ha propuesto para ilustrar lo que consideran una «sangría» y un «momento de duelo» para el colectivo.

En Tarragona, la marcha pacífica ha empezado en la plaza Imperial Tarraco, desde donde ha subido Rambla Nova hasta llegar en primera instancia al edificio de Hacienda, donde los manifestantes le han dedicado una sonora pitada. A lo largo de todo el recorrido, los asistentes han tirado consignas a favor del colectivo de autónomos, así como de denuncia ante la situación laboral que viven.

A través de las pancartas, los asistentes también han pedido una reforma integral del cese de la actividad y cambios en la protección social para igualar los derechos con las personas asalariadas, entre otras medidas.

En este contexto, el portavoz territorial de la plataforma Dignidad de los Autónomos, Xavier Pallarès, ha instado a las administraciones a aplicar cuotas «justas» que se determinen en función de la facturación de cada trabajador. «No puede ser que yo, por ejemplo, he estado tres meses de baja y he tenido que seguir pagando la cuota de autónomo sin tener facturación. Si los meses anteriores no me han ido bien, tengo que pedir un crédito para poder pagar la cuota. No es factible, no podemos seguir pagando para trabajar», ha denunciado.

Otras cuestiones que los trabajadores autónomos han puesto en el centro ha sido mejoras para solicitar prestaciones de desempleo, de baja médica o jubilaciones para combatir la precariedad laboral. «Lo que tiene un trabajador asalariado, que también lo tengamos los autónomos», ha añadido.

La burocracia, una queja compartida

La presión burocrática es una de las quejas compartidas por otros trabajadores que se encuentran en la misma situación. Es el caso de Pau Rovira, un profesional del mundo del entrenamiento personal que hace justo un año y medio ha decidido hacerse autónomo.

«Se nota la asfixia de la carga de impuestos y la poca facilidad a la hora de hacer facturas. El año que viene vendrá el 'Sistema Verifactu' -el sistema de facturación electrónica- y encuentro que es una carga injusta», ha insistido.

En la misma línea se ha referido la asesora fiscal Mònica Ballesté, quien también ha criticado la propuesta política de crear este sistema. «Al final es muy fácil hacer las leyes cuando tú no las aplicas ni las sufres. Queremos que nos tengan cada vez más en cuenta normativamente con respecto a las nuevas leyes», ha subrayado.

La organización no cierra la puerta en nuevas acciones

Por todo ello, este domingo unas 700 personas según la Guardia Urbana de Tarragona se han unido a la marcha pacífica convocada por el movimiento Autónomos 30N. Según la organización, la de este domingo ha sido la primera acción que los ha sacado a la calle, pero no será la última si no ven avances desde estamentos políticos en un futuro.

La plataforma ciudadana, que ha replicado la manifestación en una veintena de ciudades del estado español, se ha constituido como un movimiento «libre, independiente y sin ánimo de lucro». En Cataluña, también se han celebrado manifestaciones en Barcelona y Girona.