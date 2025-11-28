La tienda de Tarragona que arrasa en redes y aparece por sorpresa en National Geographic

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

El fenómeno de las mystery box futboleras ha dejado una imagen curiosa, ya que un paquete de Camisetas Fútbol Sorpresa (CFS), la popular tienda de Tarragona especializada en cajas sorpresa de camisetas, ha aparecido recientemente en un programa de National Geographic centrado en los controles aeroportuarios.

La escena, completamente casual, formaba parte de una inspección rutinaria, en la que ha acabado apareciendo uno de los paquetes de la empresa tarraconense. Todo apunta a que se trataba de uno de los numerosos pedidos que la marca envía a otros países, ya que la empresa se está expandiendo internacionalmente.

Imagen del momento en el que un paquete de Camisetas Fútbol Sorpresa aparece en un programa de National Geographic.Diari Més

Aunque la secuencia televisiva es breve, su aparición ilustra el alcance internacional que ha logrado la empresa. CFS realiza envíos constantes al extranjero —especialmente a países como Estados Unidos o México— y el hecho de que uno de sus paquetes aparezca en un programa de televisión global refleja esa expansión más allá de Tarragona.

Fundada por Héctor Espresati y Eric, CFS se ha convertido en un fenómeno viral gracias a su contenido en redes sociales, en las que llevan a cabo retos en distintas ciudades, como Barcelona o Tarragona, en las que regalan sus camisetas si se superan dichos retos. La idea del negocio es sencilla, ya que el cliente recibe una camiseta aleatoria de cualquier equipo del mundo, además de otros accesorios, como cromos.

El auge de la estética blokecore, las camisetas retro y los regalos originales ha disparado la demanda. Las “cajas vintage”, de hecho, se agotan cada vez que reponen stock. A ello se suman colaboraciones con equipos como Las Palmas y la filosofía de ofrecer modelos difíciles de conseguir, desde clubes chilenos como Coquimbo Unido hasta camisetas imposibles de encontrar en mercados como México o Estados Unidos.

El crecimiento ha sido tan notable que CFS ya no solo distribuye camisetas, también ha lanzado colecciones propias de cromos, accesorios futboleros, mapas y hasta una marca deportiva que diseña equipaciones para clubes, como la UE Santa Coloma de Andorra. En 2024 vendieron más de 34.000 camisetas y el ritmo de este 2025 apunta a ser todavía más alto.