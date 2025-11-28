El pleno de la Diputació de Tarragona aprueba el presupuesto para el 2026 dotado con 237,5 MEUR

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El pleno de la Diputació de este viernes ha aprobado el presupuesto general de la Diputació de Tarragona y de sus organismos autónomos para el 2026 por un importe de 237,5M€, una cifra que supone un incremento 6,8% con respecto al ejercicio del 2025. Las cuentas se han aprobado inicialmente con el voto de una amplia mayoría de los grupos políticos de la corporación (ERC, PSC, Junts y PP).

Este aprobación permitirá reforzar la colaboración con los entes locales de la demarcación, dar apoyo al tejido cultural y social del Camp de Tarragona, las Terres de l'Ebre y el Baix Penedès, así como impulsar proyectos de mejora y mantenimiento en la red vial y en los centros educativos de la Diputació.

Durante la sesión plenaria también se ha aprobado inicialmente el proyecto constructivo de la variante de la TV-2122, a su paso por el núcleo de la Torregassa, en Sant Jaume dels Domenys con un presupuesto previsto de 2,3 M€. Esta obra permitirá ganar en seguridad y visibilidad, además de eliminar el tráfico de paso por el centro del núcleo urbano y dotándolo de una movilidad más segura. El trazado de la variante se desarrollará por el sector sudeste del núcleo, enlazando con la carretera al inicio y final del tramo. El proyecto también incluye una actuación en la travesía actual, que con la entrada en funcionamiento de la variante, pasará a tener un tráfico exclusivamente local. Entre otros, se prevé la reordenación de la movilidad y la implantación de una plataforma única en los tramos más estrechos para mejorar la convivencia entre vehículos y peatones.

Además, se ha dado luz verde al proyecto de construcción de una rotonda en la carretera TV-7048 y la construcción de acceso a la urbanización de Castellmoster, en el municipio de Castellvell del Camp, con un presupuesto previsto de 509.130,61 euros.

El pleno ordinario del mes de noviembre ha empezado con lectura de la Declaración institucional con motivo del 25N, Día internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.