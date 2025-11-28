Una nueva tienda abre hoy para completar la oferta del nuevo centro comercial de Tarragona

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

La marca de tiendas alemana TEDi ha inaugurado aqest el viernes un nuevo establecimiento en el centro comercial Family Parc, ubicado al lado de la N-340 a la altura del barrio de Campclar. El establecimiento completa la oferta del nuevo centro comercial de Tarragona, donde todavía queda un local por ocupar.

Con esta apertura, la firma continúa su expansión en Cataluña, donde hasta ahora cuenta con tiendas físicas en Tarragona, Reus, Vila-seca, Valls, entre otros.

La marca se sitúa al lado del establecimiento de la marca deportiva Joma, la última en abrir. La marca alemana ha abierto hoy su tienda coincidiendo con el día del Black Friday ofreciendo descuentos.

TEDi es una cadena alemana que ofrece artículos para el hogar, bricolaje, fiestas, juguetes, papelería, etc. En Europa cuenta con 3.600 tiendas a un total de 15 países, unas 300 en España. La empresa fundada en Dortmund en 2004 es una de las pioneras en el sector no alimentario.