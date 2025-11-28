La Guardia Civil interviene más de 3.200 productos irregulares en Tarragona en un macrooperativo navideño

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Nacional, la Guardia Urbana de Tarragona y la Inspección de Trabajo, ha intervenido 3.277 productos en un amplio dispositivo de control comercial llevado a cabo los días 24 y 25 de noviembre en la ciudad de Tarragona. La operación, centrada en establecimientos mayoristas y minoristas de productos infantiles y artículos de regalo, tenía como objetivo reforzar la protección del consumidor de cara a la campaña de Navidad.

En total, 45 efectivos inspeccionaron 12 comercios, donde detectaron numerosas irregularidades en artículos como juguetes, colonias, desodorantes, bisutería o sobras de cartas coleccionables. El valor estimado del material aprehendido asciende a 8.103,66 euros. Muchos de estos productos estaban expuestos directamente para la venta y no cumplían los requisitos legales exigidos.

Según la información facilitada, la mayor parte de la mercancía procedía de países terceros —principalmente la China y los Emiratos Árabes— y presentaba deficiencias en el etiquetado obligatorio: ausencia de importador o fabricante, falta de textos en castellano o catalán, o inexistencia de facturas y documentos que acreditaran una importación legal en la Unión Europea.

Les inspecciones se saldaron con 24 infracciones administrativas: ocho por vulneraciones de la Ley de Seguridad de los Productos, tres por normativa de etiquetado y protección del consumidor, dos por infracciones laborales, cuatro por falta del seguro obligatorio, tres para no disponer de licencia municipal, dos para no tener hojas de reclamaciones, una por rotura de precinto policial y otra por falta de los letreros preceptivos.

Este tipo de controles intensivos se refuerzan en periodos de alta actividad comercial como el navideño, cuando aumenta significativamente la compra de productos dirigidos al público infantil y la necesidad de garantizar su seguridad.