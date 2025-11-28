El 75% de la población cree que hace falta otro hospital

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

Tres de cada cuatro tarraconenses consideran que no hay suficientes hospitales públicos para atender toda la población. Esta es una de las diferentes conclusiones que muestra la encuesta de la Plataforma Camp de Tarragona per la Sanitat Pública. La entidad ha preguntado a 700 tarraconenses sobre su visión sobre los servicios de sanidad en la ciudad y su experiencia y ayer hizo públicos los resultados.

La mayoría de ciudadanos coinciden en señalar que falta personal sanitario y exponen una saturación del sistema público. Un 83% de los encuestados considera que no es fácil conseguir cita con su médico de cabecera. La Plataforma indica que las visitas de atención primaria tardan días o semanas, y las de especialistas o pruebas pueden tardar meses o incluso más de un año. «Eso agrava patologías y fuerza a recurrir a urgencias o a la sanidad privada», denuncian.

La encuesta muestra que un 75% de los usuarios creen que la sanidad privada está cubriendo necesidades que tendría que atender la pública. Más allá de los hospitales, un 79% de los tarraconenses creen que tampoco hay suficientes Centros de Atención Primaria en la ciudad. En este sentido, la mitad de los ciudadanos exponen que los CAPs no están bien distribuidos en los barrios.