Todo preparado para el encendido de luces: Tarragona inicia mañana la Navidad en la Plaza de la Font

Los encargados de pulsar el botón del encendido de toda la ciudad serán alumnos de la Escuela de Prácticas y la Escuela Marcel·lí Domingo

Tarragona encenderá este viernes las luces de Navidad en una gran fiesta popular que llenará la plaza de la Fuente a partir de las 18.30 h. La celebración, que cambia de ubicación y se sitúa este año delante de el Ayuntamiento, dará oficialmente el pistoletazo de salida en Navidad 2025 en la ciudad.

El acto contará con un espectáculo previo y con la participación de la Paje de la Luz, una figura estrenada el año pasado que captó la atención de mayores y pequeños. Los encargados de pulsar el botón del encendido de toda la ciudad serán alumnos de la Escola de Practiques y la Escuela Marcel·lí Domingo —los dos centros de cumpleaños— junto al alcalde, Rubén Viñuales, y miembros de la corporación municipal. Al acontecimiento no faltarán música, caramelos y un poco de pirotecnia.

Una campaña que apuesta por la ilusión

Con el lema Per Nadal tot és possible a Tarragona, la campaña de este 2025 llega con una imagen firmada por el ilustrador Marc Volpini, que reivindica la nostalgia y los recuerdos navideños de toda una generación.

La ciudad estrena también dos colecciones exclusivas de luces, hecho que convierte Tarragona en la primera de Cataluña al incorporar diseños propios: Holografic, que transformará el entorno del Mercat Central con juegos de reflejos, y Gold Rain, que llenará la Rambla Nova con una lluvia dorada de elegancia. Les instalaciones se presentan como un reclamo para vecinos, visitantes y comercios.

Con un presupuesto de 400.000 euros, el alumbrado navideño quedará encendido todos los dias hasta el 7 de enero, de la hora en que se activa el alumbrado público hasta medianoche. En total, una setentena de calles se engalanarán, con especial mención a la calle Unió, que recupera el estilo de luces de ahora hace cuarenta años gracias a la iniciativa de una vecina.

Después del éxito del año pasado, la ciudad repetirá las fiestas de encendido en los barrios de Sant Salvador, Sant Pere i Sant Pau, la Vall de l'Arrabassada, Torreforta, Bonavista, la Part Alta y el Barri del Port. «Cada barrio tendrá su momento mágico», ha explicado a la consejera de Turismo, Promoción Económica y Comercio, Montse Adan.

Nuevas propuestas y más de 200 actividades

La programación navideña incorpora varias novedades, como un Parque de Navidad infantil renovado y una apuesta fuerte para dinamizar el centro. La plaza Verdaguer acogerá, desde el 4 de diciembre, un Ascensor Mágico, un árbol de Navidad y un carrusel, creando un espacio de encuentro y actividad comercial.

No faltarán los clásicos, como la Fira de Nadal y la de Artesania, que ampliarán espacios a la Rambla Nova, ni el Cap d'Any infantil y el de todos los públicos. Conciertos, talleres, charangas y espectáculos se extenderán por las calles del centro y de los barrios, mientras el Passeig de les Palmeres y el Balcó volverán a lucir figuras decorativas de grandes dimensiones. En total, más de 200 actividades, la mitad organizadas desde las áreas de Comercio y Turismo.

La cultura también tendrá un papel destacado. Del 20 al 26 de diciembre, la Anella Mediterrània acogerá el circo contemporáneo de la compañía Cirque Pardi, con el espectáculo Low cost Paradise bajo una gran carpa. En el Teatre Tarragona, Els Pastorets de La Salle actuarán los días 27 y 28, mientras que La Golfa lo hará el 2 y 3 de enero.

Un año más, el Magatzem Reial volverá a instalarse en el Refugi 1 del Moll de Costa, en colaboración con el Port de Tarragona, del 27 al 30 de diciembre. Tampoco faltarán el Cant de la Sibil·la, l’Home dels Nassos i la tradicional Cavalcada de Reis.

La programación completa se puede consultar en la web municipal de Navidad.