El primer gran Mercat d'Intercanvi de los Centres Cívics llega a Sant Salvador este sábado

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Este sábado 29 de noviembre, el Centre Cívic Sant Salvador se convertirá en el escenario del primer Mercat de Intercanvi de la Xarxa de Centres Cívics de Tarragona, una nueva propuesta comunitaria que permitirá dar una segunda vida a productos de segunda mano y en buen estado. Desde las 10 h hasta las 14 h, los participantes podrán intercambiar ropa, libros, cromos y artículos relacionados con la música, como CDs, casetes, instrumentos o partituras.

Impulsado con vocación sostenible y de cohesión social, el mercado quiere convertirse en un punto de encuentro donde compartir, aprender y reducir residuos. “Los centros cívicos son espacios clave para promover hábitos sostenibles y comunitarios. Este tipo de acciones son una gran oportunidad para dar una segunda vida a aquello que ya no utilizamos y que puede ser útil para otras personas”, ha destacado a la consejera de Centros Cívicos, Cecilia Mangini.

La inscripción para participar es gratuita y se puede formalizar llamando al 977 52 11 33, enviando un correo a ccssalvador@tarragona.cat o presencialmente en el mismo Centro Cívico Sant Salvador.

Paralelamente al mercado, el exterior del Centre Cívic acogerá varias actividades abiertas a la ciudadanía. Entre las propuestas habrá charladas sobre sostenibilidad, juegos tradicionales, exhibiciones de baile y un taller de reutilización de materiales, conducido por el área de Neteja de l'Ajuntament. Esta misma área colaborará llevando uno de los centros de reciclaje móviles y participando en la difusión del proyecto.

También se proyectará el documental Reendollats, el destí invisible de la nostra tecnologia, editado por la Agencia Catalana de Residus con motivo de la Semana Europea de la Prevención de Residuos.

El acto de inauguración tendrá lugar a las 11.45 h ante el Centro Cívico Sant Salvador y contará con la participación de la consejera Cecilia Mangini y varios representantes municipales.