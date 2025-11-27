Fiestas
Port Tarragona estrenará la Navidad con luz, música y magia en el Serrallo este fin de semana
El tradicional encendido tendrá lugar este sábado 29 de noviembre en las 18:30h en la plaza
de la iglesia del Serrallo
Este sábado 29 de noviembre, la plaza de la iglesia del Serrallo se convertirá en un espacio navideño con el encendido del Árbol de Navidad y el inicio oficial del programa “Navidad de Ensueño – La magia de la luz del Port Tarragona. El acto empezará a las 18.30 h y reunirá vecindario, visitantes y la comunidad portuaria en una velada llena de luz, música y tradición.
La periodista Paula Jansà presentará el encendido del árbol y del alumbrado del Port, seguimiento de la Fiesta del encendido organizado conjuntamente para el Port de Tarragona y la Associació del Veïnat del Serrallo. Gegants, la Coral del Serrallo y espectáculos de danza llenarán la plaza de ambiente festivo navideño.
Uno de los momentos más esperados será el espectáculo “La llum omple de màgia el Nadal”, de Scènic Dansa – Vedruna Dansa, que narrará cómo un mago reanima el espíritu navideño a una familia sin techo por Navidad. La actuación combinará danza, narración y proyecciones visuales cautivadores. La velada culminará con el mapeo “La màgia de la llum – Nadal de Somni”, que transformará la fachada de la iglesia de Sant Pere en un espectáculo de fantasía y color.
Además, en la Pérgola del Serrallo, la Associació del Veïnat ofrecerá coca y chocolate caliente a todo el mundo, acompañado de música en directo, reforzando el carácter comunitario de la celebración.
Con este primer acontecimiento, el Port de Tarragona dará el pistoletazo de salida a una programación navideña que llenará el Moll de Costa y otros espacios portuarios de actividades familiares, espectáculos y experiencias inmersivas hasta el final de las fiestas.