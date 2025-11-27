Port Tarragona estrenará la Navidad con luz, música y magia en el Serrallo este fin de semana

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Este sábado 29 de noviembre, la plaza de la iglesia del Serrallo se convertirá en un espacio navideño con el encendido del Árbol de Navidad y el inicio oficial del programa “Navidad de Ensueño – La magia de la luz del Port Tarragona. El acto empezará a las 18.30 h y reunirá vecindario, visitantes y la comunidad portuaria en una velada llena de luz, música y tradición.

La periodista Paula Jansà presentará el encendido del árbol y del alumbrado del Port, seguimiento de la Fiesta del encendido organizado conjuntamente para el Port de Tarragona y la Associació del Veïnat del Serrallo. Gegants, la Coral del Serrallo y espectáculos de danza llenarán la plaza de ambiente festivo navideño.

Uno de los momentos más esperados será el espectáculo “La llum omple de màgia el Nadal”, de Scènic Dansa – Vedruna Dansa, que narrará cómo un mago reanima el espíritu navideño a una familia sin techo por Navidad. La actuación combinará danza, narración y proyecciones visuales cautivadores. La velada culminará con el mapeo “La màgia de la llum – Nadal de Somni”, que transformará la fachada de la iglesia de Sant Pere en un espectáculo de fantasía y color.

Además, en la Pérgola del Serrallo, la Associació del Veïnat ofrecerá coca y chocolate caliente a todo el mundo, acompañado de música en directo, reforzando el carácter comunitario de la celebración.

Con este primer acontecimiento, el Port de Tarragona dará el pistoletazo de salida a una programación navideña que llenará el Moll de Costa y otros espacios portuarios de actividades familiares, espectáculos y experiencias inmersivas hasta el final de las fiestas.