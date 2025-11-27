El Pont del Diable tendrá dos nuevos itinerarios para evitar la erosión del espacio y mejorar la preservación

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los trabajos de restauración ambiental y renaturalización del Pont del Diable de Tarragona servirán para crear dos nuevos itinerarios en torno al acueducto romano. El objetivo es evitar la erosión de este entorno y también mejorar los accesos y los caminos, algunos de los cuales se cerrarán. La intervención también incluye la revegetación de algunas zonas erosionada y la eliminación de árboles de pino carrasco para plantar encinas. El proyecto, que se enmarca en el Tarragona Greenbelt '26, tiene un coste de 91.419,72 euros, financiados con fondos europeos.

«Es de una actuación relativamente pequeña; pero que será muy emblemática porque incide de una manera muy directa en un entorno natural y monumental espectacular», ha dicho el consejero de Medio Ambiente, Guillermo García.