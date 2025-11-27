El Passaport Edunauta crece un 300% y llenará Tarragona de actividades para niños

Como novedad, la Universidad Rovira i Virgili aportará el apoyo de estudiantes de primer año en la organización de las Gincames Edunautes.Ayuntamiento de Tarragona

Tarragona celebra la sexta edición del Passaport Edunauta, la iniciativa educativa impulsada por el Institut Municipal de Educació (IMET) que fomenta el aprendizaje más allá de las escuelas. Este año, el proyecto ha experimentado un crecimiento del 300% con respecto a la edición anterior, con más de 276 actividades programadas y 1.200 pasaportes repartidos entre niños de 6 a 12 años.

La consejera de Educación, Isabel Mascaró, ha destacado la consolidación de la iniciativa: “Es un proyecto que no se detiene, que se amplía cada año y que cada vez implica a más personas. El Pasaporte Edunauta fomenta la participación en las actividades no sólo de los niños, sino de toda la familia”.

La campaña 2025/26 pone el foco en los “superpoderes” de cada participante. Cada actividad ofrece un sello que representa una habilidad, como la creatividad, la comunicación o la empatía, y permite a los niños descubrir la ciudad de una manera divertida y educativa. En esta edición, la iniciativa incorpora diez centros educativos y veintiocho espacios edunautes, con la colaboración destacada del Patronato Municipal de Turismo, el IPHES y la Asociació Tecla Ponent Como novedad, la Universidad Rovira i Virgili aportará el apoyo de estudiantes de primer año en la organización de las Gincames Edunautes.

El proyecto no sólo crece en número de actividades, sino también en participación familiar. En los últimos dos años, la presencia de las familias ha aumentado un 200%, consolidando un vínculo mayor con la ciudad y la educación fuera de la escuela.

Como cada año, la campaña culminará con la gran Festa dels Aprenentatges, prevista para mayo de 2026, donde niños y familias celebrarán todo lo que han aprendido durante el año. Además, el Passaport Edunauta continuará activo durante el verano con el Bus Edunauta, que recorrerá la ciudad y hará sorteos de material para los participantes.

De los 1.200 pasaportes disponibles, 771 ya han sido entregados a los centros educativos. Los 429 restantes se pueden recoger en el IMET, en la Red de Centros Cívicos, a las bibliotecas Pepita Ferrer y Pública de Tarragona, y en las librerías La Capona y L'Hamaca. El catálogo completo de actividades está disponible en el portal oficial de la iniciativa.