Detienen a cuatro hombres en Tarragona que habían sustraído ropa de un camión valorada en 386.000 euros

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Cuatro hombres de entre los 26 y los 53 años han sido detenidos por los Mossos d'Esquadra este miércoles como presuntos autores de un robo con fuerza en interior de vehículo, robo o hurto de uso de vehículo, y daños. A dos de los detenidos también se les atribuye otro delito de daños a vehículo policial, así como de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 03.30 horas de la madrugada de este miércoles en el kilómetro 1,8 de la carretera TP-2039 en el Catllar, en el marco de un patrullaje de prevención de delitos. Los mossos observaron una furgoneta que salía de una urbanización de esta población y, al comprobar que constaba como sustraída, decidieron pararla. El conductor desobedeció las órdenes de los agentes y durante la huida provocó daños en el vehículo policial. Los dos ocupantes la abandonaron rápidamente y con el apoyo de otras patrullas se inició la búsqueda de los sospechosos.

Imagen de la furgoneta sospechosa donde viajaban dos de los detenidos.Mossos d'Esquadra

Mientras tanto, se tuvo conocimiento que unos desconocidos habían forzado varios camiones estacionados en el área de servicio del Mèdol, en el kilómetro 236,8 de la AP-7 en sentido norte, en Tarragona. De uno de los remolques, los ladrones se llevaron parte de la carga con una furgoneta después de causar daños en la valla perimetral de seguridad de esta vía.

La búsqueda de los dos hombres que abandonaron la furgoneta, concluyó en torno a las 05.00 horas cuando en una zona próxima las patrullas localizaron a uno de ellos dentro de un vehículo con dos ocupantes más. En el maletero encontraron la ropa y el calzado que llevaba durante la huida. Simultáneamente los mossos buscaban al cuarto implicado, en este caso el conductor de la furgoneta, que constaba como sustraída a finales del pasado mes de agosto en el Prat de Llobregat.

Los patrulleros lo descubrieron escondido a unos diez metros de altura entre varios depósitos de agua de una finca. Después de hacerlo bajar, lo detuvieron.

La carga sustraída del interior del camión tipo trailer estacionado en esta área de servicio de la AP-7, constaba de un total de 3.395 prendas de ropa valorada en un total de 374.192 euros. Asimismo, también se encontraron dos interruptores automáticos eléctricos valorados en 6.000 euros cada uno.

El camionero afectado presentó seguidamente la correspondiente denuncia, a la vez que los mossos iniciaron las gestiones dirigidas a comunicar la recuperación de la furgoneta a su titular, así como a localizar al propietario de los dos aparatos energéticos industriales recuperados.

Los cuatro detenidos, los cuales acumulan más de una treintena de antecedentes, han pasado esta mañana a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona.