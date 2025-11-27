Un coche pierde el control y atropella a tres enfermeras delante del hospital Joan XXIII

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Tres enfermeras del Hospital Joan XXIII y un motorista han resultado heridos a primera hora de la mañana después de ser atropelladas por un coche que ha perdido el control. Los hechos han pasado a las 07.45 horas en la calle de Dr. Mallafré Guasch.

Según la Guardia Urbana de Tarragona, por causas que se desconocen, un vehículo ha chocado contra una motocicleta y después ha perdido el control del vehículo y ha subido a la acera atropellando a tres personas. El cuerpo policial ha abierto una investigación para aclarar los hechos.

Como consecuencia del accidente, cuatro personas han resultado heridas: el motorista y las tres peatonas, que se da el caso de que son enfermeras del Joan XXIII. Las primeras informaciones apuntan a que dos estarían en estado grave y dos leves.