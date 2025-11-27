Diari Més

Un coche pierde el control y atropella a tres enfermeras delante del hospital Joan XXIII

Durante el accidente el vehículo ha chocado primero contra una moto y después ha subido encima de la acera donde ha golpeado a tres peatones

Imagen del lugar donde se ha producido el accidente, delante del hospital Joan XXIII.

Imagen del lugar donde se ha producido el accidente, delante del hospital Joan XXIII.ACN

Shaila Cid
Shaila CidRedactora

Tres enfermeras del Hospital Joan XXIII y un motorista han resultado heridos a primera hora de la mañana después de ser atropelladas por un coche que ha perdido el control. Los hechos han pasado a las 07.45 horas en la calle de Dr. Mallafré Guasch

Según la Guardia Urbana de Tarragona, por causas que se desconocen, un vehículo ha chocado contra una motocicleta y después ha perdido el control del vehículo y ha subido a la acera atropellando a tres personas. El cuerpo policial ha abierto una investigación para aclarar los hechos.

Como consecuencia del accidente, cuatro personas han resultado heridas: el motorista y las tres peatonas, que se da el caso de que son enfermeras del Joan XXIII. Las primeras informaciones apuntan a que dos estarían en estado grave y dos leves.

