El arte se desnuda en Tarragona: los talleres abren puertas por toda la ciudad

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

La ciudad de Tarragona se prepara para vivir, este fin de semana, una inmersión en la creación artística. La 15.ª edición de Talleres Abiertos Tarragona abre de par en par hasta treinta espacios de trabajo para que los ciudadanos puedan descubrir, de manera gratuita y directa, el proceso creativo de una sesentena de artistas. El certamen, que tendrá lugar los días 29 y 30 de noviembre, llega este año con una novedad: la ampliación territorial del recorrido. Si hasta ahora los talleres participantes se situaban mayoritariamente en la Parte Alta, este año los espacios se extienden por todo el centro de Tarragona. Esta apertura permite que el público descubra no sólo los artistas, sino también nuevos rincones creativos repartidos por la ciudad. El listado completo se puede consultar al perfil de Instagram de Tallers Oberts Tarragona (@tallersobertstgn), que actúa como guía práctica para planificar la ruta.

Impulsada por la asociación Talleres 03 y con el apoyo del Ayuntamiento de Tarragona, la iniciativa casi duplica las cifras de participación de ediciones anteriores. Suman esfuerzos 61 artistas —tanto locales como invitados especiales— y tres asociaciones que, desde sus espacios creativos, invitan al público a adentrarse en disciplinas tan diversas como la fotografía, la joyería, la cerámica, la escultura, la pintura, la moda o la ilustración. El objetivo, sin embargo, se mantiene fiel al planteamiento original: acercar el arte tarraconense a los vecinos y vecinas, mostrar la riqueza creativa de la ciudad y reforzar el vínculo entre la comunidad artística y su entorno.

Los talleres se podrán visitar el sábado 29 de noviembre de 11 a 14h y de 16 a 20h, y el domingo 30, de 11 a 14h. Aparte de las puertas abiertas, el certamen incluye dos actividades complementarias y gratuitas. La primera es la presentación oficial, que se hará este viernes 28 de noviembre a las 20h en el local 12 Topos (calle Apodaca, 3). La segunda es la Fiesta de los Talleres Abiertos, que tendrá lugar el sábado a las 21h en el Eclèctic (Trinquet Vell, 3). En los dos actos se podrá ver una pequeña exposición colectiva con obras de los participantes, una cata de lo que se podrá descubrir con calma en los talleres. Para más información se puede consultar el perfil de Instagram (@tallersobertstgn) o escribir a info@tallersobertstgn.cat.