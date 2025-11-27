Alumnos de la Arrabassada descubren los secretos del fútbol de la mano del técnico Josep M. Nogués

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Instituto Escola de l'Arrabassada ha disfrutado esta semana del descubrimiento de las interioridades del fútbol. El alumnado de la clase de quinto del centro educativo ha tenido la oportunidad de profundizar en esta cuestión gracias a la figura de Josep Maria Nogués, técnico que subió de categoría al Nàstic de Tarragona la temporada 2000-01, que posteriormente entrenó al Betis en primera división y que actualmente pertenece al área de scouting del conjunto culé.

Los niños y niñas han llevado a cabo una entrevista de cariz profesional y personal con el técnico barcelonés, que ha conversado abiertamente de su trayectoria en el deporte rey, primero como futbolista, después como entrenador, posteriormente como director deportivo y finalmente como buscador de talento del Barça.

Josep Maria Nogués ha incidido al remarcar la importancia de los estudios y de la práctica deportiva «fijaos en jugadores como Fermín o Cubarsí, que juegan al más alto nivel y al mismo tiempo cursan unos estudios universitarios que son muy importantes seguir haciendo. Vosotros tenéis que hacer lo mismo, divertiros aprendiendo a la escuela y también con el deporte».

El Instituto Escola de l'Arrabassada ha coincidido en apuntar que «la visita de Josep Maria Nogués ha sido muy provechosa, los ha explicado diferentes anécdotas, los ha destacado aspectos importantes sobre cómo trabajar el talento y también ha hecho referencia a los valores personales y deportivos. Le estamos mucho agradecido que haya podido venir», han apuntado.

El encuentro ha finalizado con una fotografía conjunta de Josep Maria Nogués con el alumnado de la clase y una firma de autógrafos en libretas, carpetas, camisetas del Barça, del Betis y del Nàstic. Próximamente se espera en la clase del ‘Fútbol versus Baloncesto’ la visita de otro personaje referente, esta vez será del deporte de la canasta.