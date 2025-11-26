Transportes anuncia una nueva línea de autobús entre Madrid y Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes anunció ayer una nueva línea de autobús que conectará Madrid con la ciudad de Tarragona. Concretamente, la ruta arrancará en Madrid y hará parada en el aeropuerto de Madrid, Zaragoza, Lleida, Tarragona, Vilafranca del Penedès, Hospitalet de Llobregat y Barcelona. Esta línea forma parte del anteproyecto del corredor Madrid-Saragossa-Cataluña, que ayer abrió su trámite de información Pública. Así, durante treinta días, los interesados podrán formular alegaciones a través de la sede electrónica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El nuevo corredor también contará con las conexiones Calatayud-Guadalajara, Madrid-Manresa, Madrid-Sabadell, Manresa-Zaragoza y Sabadell-Zaragoza, con paradas en 45 municipios que cuentan con una población de más de 7,1 millones de personas. Además, se mejorará la tarifa en cuanto a precio por viajero y kilómetros recorridos que supone una reducción del 25,8% con respecto a las tarifas previas.